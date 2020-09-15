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Украина и Австрия подписали ряд двусторонних соглашений

Украина и Австрия подписали ряд двусторонних соглашений
В Вене в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена был подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины во вторник, 15 сентября.

Так, глава Минрегиона Алексей Чернышев и исполнительный директор организации охраны окружающей среды GLOBAL 2000 Агнес Заунер подписали Соглашение о сотрудничестве в области поддержки детей и семей в Харьковской области между Харьковской ОГА и Австрийской природоохранной организацией GLOBAL 2000, реализующей проект Дети Чернобыля.
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай и Агнес Заунер подписали Соглашение о сотрудничестве в области поддержки детей и семей в Луганской области между Луганской областной военно-гражданской администрацией и GLOBAL 2000.

Соглашения предусматривают продолжение сотрудничества для обеспечения современной и доступной медицинской помощи детям, больным раком, организацию реабилитационных мероприятий, повышение квалификации медицинского персонала, внедрение современных методов сопровождения детей во время лечения, поддержку семей в сложных жизненных ситуациях и улучшение качества жизни детей.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Киевской областью и Федеральной землей Нижняя Австрия по углублению дружеских отношений. Документ декларирует стремление сторон укреплять достижения в экономической, научной, технической и культурной сферах. Документ предусматривает сотрудничество в сферах культуры, науки, информационных технологий и диджитализации. Также в сферу интересов относится вопрос туризма, молодежный обмен и трансграничное сотрудничество.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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