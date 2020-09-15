Умерла Джоан Роулинг автор романов о Гарри Поттере

Алексей Вольцев

Жуткая новость со стремительной скоростью уже несколько минут распространяется в мировом Twitter. В трендах социальной сети на первой строчке похоронный тэг — RIPJKRowling. Поклонники и хейтеры провожают знаменитую писательницу Джоан Роулинг (Joanne Rowling) в последний путь и скорбят на своих страничках.

К счастью, мама Гарри Поттера скончалась только в социальных сетях. (По крайней мере, пока). Хейтеры решили довести до максимального нервного срыва многомиллионную армию фанатов и запустили скорбный хэштег. Таким образом, активисты попытались высказать своё недовольство недавними высказываниями Джоан, на тему болезненного равноправия в обществе, назвав трансгендеров ошибками природы.

Увидел тэг #RIPJKRowling в топах и первой мыслью было, что ее довели до суисайда. Но оказалось, что это англосоо так развлекается, хотя теперь мне кажется, что я могу оказаться не далека от истины. Просто объясните, почему в топы не выходят пожелания смерти убийцам и т.д. ? — Katyon (@kim_katyon) September 14, 2020

Сейчас на просторах социальных сетей идут эффектные похороны писательницы, с могилкой, крестами и прочими атрибутами. А Джоан всего-лишь оказалась не слишком толерантной британкой: (не находите это странным)

Если я услышу, что на западе царит свобода слова, толерантность. Я кину им этот хештег - #RIPJKRowling Эти уроды травят женщину ни за что. А ведь таким образом человека и до суицида можно довести. Я надеюсь Джоан слышит поддержку адекватных людей. #IStandWithJKRowling — ключ из ада 💜 (@nica_land) September 14, 2020

Есть и те редкие, кто встаёт на защиту писательницы, но это больше поклонники из России:

#RIPJKRowling желать женщине смерти за то что она называет биологических женщин - женщинами очень толерантно очень умно очень woke — anya( ͡° ͜ʖ ͡°)🤍❤️🤍 (@ebisonokonyom) September 14, 2020

Кибербулинг в сети начался в Лондоне, вот лишь самое нейтральное сообщение: «Покойся с миром, Джоан, ты оставила след в литературе, не своими банальными сказочками, а не любовью к трансгендерам»

The fact #RIPJKRowling is trending says all you need to know about the woke brigade - they’re nastier & more viciously intolerant than anyone they preach about. — Piers Morgan (@piersmorgan) September 14, 2020

Not much to worry about. Like everything she's written outside of Potter - no one will read it#RIPJKRowling pic.twitter.com/hKUd3IvgiO — The Serfs (@theserfstv) September 14, 2020

Сама писательница, собственную смерть в сети пока не прокомментировала, и вряд ли это сделает. Тем временем, новый роман Джоан Роулинг (Joanne Rowling), который должен выйти до конца года уже бьёт антирекорды по предзаказу, многомиллионная армия поклонников, явно сильно обиделась.

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