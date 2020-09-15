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Умерла Джоан Роулинг автор романов о Гарри Поттере

Умерла Джоан Роулинг автор романов о Гарри Поттере

Жуткая новость со стремительной скоростью уже несколько минут распространяется в мировом Twitter. В трендах социальной сети на первой строчке похоронный тэг — RIPJKRowling. Поклонники и хейтеры провожают знаменитую писательницу Джоан Роулинг (Joanne Rowling) в последний путь и скорбят на своих страничках.


К счастью, мама Гарри Поттера скончалась только в социальных сетях. (По крайней мере, пока). Хейтеры решили довести до максимального нервного срыва многомиллионную армию фанатов и запустили скорбный хэштег. Таким образом, активисты попытались высказать своё недовольство недавними высказываниями Джоан, на тему болезненного равноправия в обществе, назвав трансгендеров ошибками природы.


Сейчас на просторах социальных сетей идут эффектные похороны писательницы, с могилкой, крестами и прочими атрибутами. А Джоан всего-лишь оказалась не слишком толерантной британкой: (не находите это странным)

Есть и те редкие, кто встаёт на защиту писательницы, но это больше поклонники из России:

Кибербулинг в сети начался в Лондоне, вот лишь самое нейтральное сообщение: «Покойся с миром, Джоан, ты оставила след в литературе, не своими банальными сказочками, а не любовью к трансгендерам»


Сама писательница, собственную смерть в сети пока не прокомментировала, и вряд ли это сделает. Тем временем, новый роман Джоан Роулинг (Joanne Rowling), который должен выйти до конца года уже бьёт антирекорды по предзаказу, многомиллионная армия поклонников, явно сильно обиделась.

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По материалам: popcake.tv

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