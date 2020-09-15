В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»

Анастасия Иванова

В Алтайском крае во второй раз проходит форум «Дни образования на Алтае», сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

На четырех интерактивных площадках проходят всероссийские и межрегиональные конференции и семинары, онлайн-школы, эксперт-холлы и предметные мастерские, встречи профессиональных сообществ. Мероприятие организовано Министерством образования и науки Алтайского края при поддержке Московского международного салона образования.

События форума направлены на обсуждение актуальных тем для современного образования, таких как реализация Федеральных государственных образовательных стандартов, анализ данных международного исследования PISA, реализация предметных концепций, эффективный менеджмент в образовании, цифровизация, государственная языковая политика и другие.

В первый день 10 онлайн-площадок форума посетили более 3000 человек из 42 регионов нашей страны.

Для участников был организован Межрегиональный семинар «Государственная языковая политика в педагогическом измерении: карта образовательных решений». На семинаре рассмотрены способы реализации государственной языковой политики на разных уровнях: региональном, управленческом, педагогическом.

Фестиваль науки «Физика будущего с нуля» позволил познакомиться с историей развития второй квантовой революции, с ее особенностями и основными идеями, с новыми нанотехнологиями создания квантовых материалов, квантовых компьютеров.

В рамках школы психологов «PRO-возможности для каждого» по теме «Цифровые инструменты диагностики и развития soft skills для повышения эффективности образовательного процесса» выступила эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель SKILLFOLIO-платформы системного развития навыков soft skills Виктория Шиманская. Директор Алтайского краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи Людмила Домнич презентовала региональный веб-портал для родителей.

Также в первый день на площадках «Дней образования на Алтае–2020» прошел межрегиональный семинар «Исследование финансовой грамотности PISA 2018: основные результаты», экспертная сессия «Эффективный директор: невозможное возможно! Как инфраструктурные проекты создают привлекательный имидж школы «с историей», межрегиональная научно-практическая конференция профессиональных сообществ по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС и ряд других мероприятий.