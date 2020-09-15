Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Египте больше не хотят чартеров из России?

В Египте больше не хотят чартеров из России?

Представители египетского туризма внезапно заговорили о том, что стоит больше лоббировать открытие регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, а не чартерных. Возможно, этот вопрос будет обсуждаться с Россией в ноябре. Подробности – в материале «Вестника АТОР».


ЕГИПТУ НАДО СПАСАТЬ ЗИМНИЙ СЕЗОН

Перед стартом зимнего сезона в Египте все активнее обсуждают необходимость возвращения российского туризма.

Перспективы сезона у египтян пока выглядят не оптимистично: под вопросом из-за второй волны коронавируса немецкий туризм и весь европейский рынок, закрыты для международного туризма страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в том числе, такие ключевые рынки обеспеченных туристов, как Япония и Китай.

По данным египетских властей, за первые два месяца с момента возобновления иностранного туризма (1 июля) страну посетило 100 тыс. зарубежных гостей. Т.е в среднем ежедневно Египет принимал около 750 интуристов.

Для зимнего сезона такая статистика катастрофична: по сути, заниматься спасением ситуации надо уже сейчас. По этой причине Египет начинает более активно лоббировать свои интересы на иностранных рынках. Практически еженедельно минтуризма страны проводит переговоры с иностранными партнерами.


РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ПОСЧИТАЛИ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫМИ

Открытие регулярных рейсов между Москвой и Каиром дало египтянам надежду на более активное возвращение российского туризма. Однако турбизнес считает, что в условиях пандемии стоит задуматься не о возобновлении чартеров, а именно регулярных рейсов на курорты Красного моря.

Так, Мохамед Кауда, глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB), который также возглавляет местную принимающую компанию, считает необходимым изучить вопрос о возобновлении регулярных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

В этом случае, как полагает эксперт, на курорты отправятся россияне с более высоким доходом, которые, соответственно, будут выбирать более дорогие отели и больше тратить средств во время путешествия.

Выступление Кауда подхватили представители других отраслевых ассоциаций, по мнению которых, туризму Египта пора громко напомнить о себе в России.

Как считают, например, в Федерации туристических палат Египта, надо уже готовить промо-кампанию на российском рынке, так как в условиях закрытых границ больше россиян захочет приехать в Египет, в том числе, и на стыковочных рейсах. 


КОГДА ЖДАТЬ НОВОСТЕЙ О ЕГИПТЕ

По мнению источников «Вестника АТОР», ситуация с расширением объемов перевозки в Египет может проясниться к началу ноября, когда закончится летний сезон на турецком направлении. Как сообщалось ранее, российские перевозчики активно лоббируют возвращение рейсов на курорты Египта уже этой осенью. 

Кроме того, туризм заявлен в повестке дня заседания египетско-российского комитета по торговле, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, который пройдет в ноябре в Москве.

По словам министра торговли и промышленности Египта Невина Гамеа, возобновление прямого авиасообщения между Каиром и Москвой будет способствовать восстановлению всей экономической деятельности между двумя странами, в том числе, в туризме.

Эту перспективу, как считает египетский министр, в рамках укрепления сотрудничества двух стран надо расширять.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино Нинидзе устроили романтику в Турции
Полет на воздушном шаре и признания в любви: Максим Виторган и Нино
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев
Категорически нельзя отменять экзамены в 9-х классах – Музаев
В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах
В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации
Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ «Нейростарт»
Школьники и студенты приглашаются на хакатон Кружкового движения НТИ
Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме игры в VR
Почувствуй себя киллером. Разработчики Hitman 3 рассказали о режиме
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
«Чонгук — ее пристрастие»: Поклонница о одержимости к кумиру
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
Россия призвала военных в США не раздувать «российскую угрозу»
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из нескольких стран

Топ на сегодня

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений
В Госдуме оценили перспективы российско-японских отношений

Еще по теме

В Египте допустили возвращение российских туристов осенью
Успеет ли Россия воспользоваться бесплатной визой и чартерными субсидиями Египта
МИД РФ заявил о неизбежности возвращения чартеров в Египет
Египет разрешил чартеры на курорты и отменил сбор за визу