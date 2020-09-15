В Египте больше не хотят чартеров из России?

Алексей Вольцев

Представители египетского туризма внезапно заговорили о том, что стоит больше лоббировать открытие регулярных рейсов из России на курорты Красного моря, а не чартерных. Возможно, этот вопрос будет обсуждаться с Россией в ноябре. Подробности – в материале «Вестника АТОР».

ЕГИПТУ НАДО СПАСАТЬ ЗИМНИЙ СЕЗОН

Перед стартом зимнего сезона в Египте все активнее обсуждают необходимость возвращения российского туризма.

Перспективы сезона у египтян пока выглядят не оптимистично: под вопросом из-за второй волны коронавируса немецкий туризм и весь европейский рынок, закрыты для международного туризма страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в том числе, такие ключевые рынки обеспеченных туристов, как Япония и Китай.

По данным египетских властей, за первые два месяца с момента возобновления иностранного туризма (1 июля) страну посетило 100 тыс. зарубежных гостей. Т.е в среднем ежедневно Египет принимал около 750 интуристов.

Для зимнего сезона такая статистика катастрофична: по сути, заниматься спасением ситуации надо уже сейчас. По этой причине Египет начинает более активно лоббировать свои интересы на иностранных рынках. Практически еженедельно минтуризма страны проводит переговоры с иностранными партнерами.

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ПОСЧИТАЛИ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫМИ

Открытие регулярных рейсов между Москвой и Каиром дало египтянам надежду на более активное возвращение российского туризма. Однако турбизнес считает, что в условиях пандемии стоит задуматься не о возобновлении чартеров, а именно регулярных рейсов на курорты Красного моря.

Так, Мохамед Кауда, глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB), который также возглавляет местную принимающую компанию, считает необходимым изучить вопрос о возобновлении регулярных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

В этом случае, как полагает эксперт, на курорты отправятся россияне с более высоким доходом, которые, соответственно, будут выбирать более дорогие отели и больше тратить средств во время путешествия.

Выступление Кауда подхватили представители других отраслевых ассоциаций, по мнению которых, туризму Египта пора громко напомнить о себе в России.

Как считают, например, в Федерации туристических палат Египта, надо уже готовить промо-кампанию на российском рынке, так как в условиях закрытых границ больше россиян захочет приехать в Египет, в том числе, и на стыковочных рейсах.

КОГДА ЖДАТЬ НОВОСТЕЙ О ЕГИПТЕ

По мнению источников «Вестника АТОР», ситуация с расширением объемов перевозки в Египет может проясниться к началу ноября, когда закончится летний сезон на турецком направлении. Как сообщалось ранее, российские перевозчики активно лоббируют возвращение рейсов на курорты Египта уже этой осенью.

Кроме того, туризм заявлен в повестке дня заседания египетско-российского комитета по торговле, экономическому, научному и техническому сотрудничеству, который пройдет в ноябре в Москве.

По словам министра торговли и промышленности Египта Невина Гамеа, возобновление прямого авиасообщения между Каиром и Москвой будет способствовать восстановлению всей экономической деятельности между двумя странами, в том числе, в туризме.

Эту перспективу, как считает египетский министр, в рамках укрепления сотрудничества двух стран надо расширять.