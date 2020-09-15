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В Италии число больных COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, превысило 200

В Италии число больных COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, превысило 200

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Италии за прошедшие сутки было сделано более 80 тысяч тестов на COVID-19, в результате которых выявлено 1 229 новых инфицированных. Это на 221 больше по сравнению с понедельником. Но тогда было взято почти в два раза меньше анализов  - порядка 45 тысяч, сообщило во вторник министерство здравоохранения.

Новые случаи заражения обнаружены во всех областях страны, но больше всего их зарегистрировано в Ломбардии — 176.     

Наличие COVID-19 точно установлено у 39 712 человек. Число госпитализированных с симптомами заболевания за сутки увеличилось на 100 — до 2 222. Количество нуждающихся в интенсивной терапии выросло на четыре — до 201. Ещё 37289 бессимптомных носителей вируса находятся на домашнем карантине.

Выздоровели 695 человек, доведя количество вылечившихся от коронавируса 214 645. Умерли девять человек. Число жертв COVID-19 в Италии составляет 35 633.   

В общей сложности с начала пандемии в Италии были заражены коронавирусом нового типа 289 990 человек, включая умерших и выздоровевших.

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По материалам: pnp.ru

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