В Италии число больных COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, превысило 200

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Италии за прошедшие сутки было сделано более 80 тысяч тестов на COVID-19, в результате которых выявлено 1 229 новых инфицированных. Это на 221 больше по сравнению с понедельником. Но тогда было взято почти в два раза меньше анализов - порядка 45 тысяч, сообщило во вторник министерство здравоохранения.

Новые случаи заражения обнаружены во всех областях страны, но больше всего их зарегистрировано в Ломбардии — 176.

Наличие COVID-19 точно установлено у 39 712 человек. Число госпитализированных с симптомами заболевания за сутки увеличилось на 100 — до 2 222. Количество нуждающихся в интенсивной терапии выросло на четыре — до 201. Ещё 37289 бессимптомных носителей вируса находятся на домашнем карантине.

Выздоровели 695 человек, доведя количество вылечившихся от коронавируса 214 645. Умерли девять человек. Число жертв COVID-19 в Италии составляет 35 633.

В общей сложности с начала пандемии в Италии были заражены коронавирусом нового типа 289 990 человек, включая умерших и выздоровевших.