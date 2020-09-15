В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии индивидуализированного обучения детей

Алексей Вольцев

16 сентября в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «Дополнительное образование в школе становится основным?».

В России уже есть школы, где в качестве четвертных или триместровых оценок в школьном журнале готовы учитывать результаты, полученные ребенком в музыкальных, спортивных школах или школах искусств, а также в любых других зарегистрированных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Все ресурсы общего и дополнительного образования объединяются для максимальной индивидуализации траектории обучения детей. Как это происходит на практике? Об этом подробно расскажут эксперты онлайн-программы «Образовательная среда».

Эксперты программы:

Надежда Куранина, директор Двореца творчества детей и молодежи имени А.П.Гайдара, г.Москва;

Андрей Павлов, заместитель директора Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Института образования НИУ «Высшая школа экономики»;

Алексей Голубицкий, директор «Школы будущего», пос. Большое Исаково, Калининградская область;

Татьяна Галимова, директор гимназии №104, г. Екатеринбург;

Юлия Ситникова, учитель русского языка и литературы гимназии №104, г. Екатеринбург.

Модератор дискуссии – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

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