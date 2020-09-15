В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов
17–20 сентября Министерство просвещения Российской Федерации проводит Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов, сообщает пресс-служба ведомства.
Форум состоится в смешанном формате, сочетающем очные мероприятия и онлайн-встречи.
В мероприятии примут участие представители Минпросвещения России, Федерального агентства по делам молодёжи.
Основными участниками форума станут представители педагогических вузов России: проректоры по воспитательной работе, лидеры проектов и студенческих инициатив.
Цель мероприятия – обмен лучшими практиками работы студенческих объединений, развитие потенциала будущих педагогических работников, формирование единства и непрерывности воспитательного процесса.
Участники форума представят результаты деятельности педагогических высших учебных заведений в области воспитательной работы и волонтёрской деятельности студенческих объединений, а также инициативы, проекты и практики, реализуемые студентами педвузов.
В программе предусмотрены экспертные встречи, семинар-совещание «Укрепление воспитательной составляющей в высшем образовании», тематические практикумы, проектные сессии и культурно-экскурсионная программа.
Даты: 17–20 сентября.
Адрес: г. Москва, Головинское шоссе, дом 8А (ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий»).
Программа форума размещена на сайте https://eit.edu.ru.