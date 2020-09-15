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В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов

В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов

17–20 сентября Министерство просвещения Российской Федерации проводит Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов, сообщает пресс-служба ведомства.

Форум состоится в смешанном формате, сочетающем очные мероприятия и онлайн-встречи.

В мероприятии примут участие представители Минпросвещения России, Федерального агентства по делам молодёжи.

Основными участниками форума станут представители педагогических вузов России: проректоры по воспитательной работе, лидеры проектов и студенческих инициатив.

Цель мероприятия – обмен лучшими практиками работы студенческих объединений, развитие потенциала будущих педагогических работников, формирование единства и непрерывности воспитательного процесса.

Участники форума представят результаты деятельности педагогических высших учебных заведений в области воспитательной работы и волонтёрской деятельности студенческих объединений, а также инициативы, проекты и практики, реализуемые студентами педвузов.

В программе предусмотрены экспертные встречи, семинар-совещание «Укрепление воспитательной составляющей в высшем образовании», тематические практикумы, проектные сессии и культурно-экскурсионная программа.

Даты: 17–20 сентября.
Адрес: г. Москва, Головинское шоссе, дом 8А (ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий»).

Программа форума размещена на сайте https://eit.edu.ru.

# Общество
По материалам: edu.ru

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