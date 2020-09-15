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В ответ на просьбы о пониженной ставке эквайринга бизнес послали в СБП

В ответ на просьбы о пониженной ставке эквайринга бизнес послали в СБП

Российское правительство не станет ограничивать ставку эквайринга для малого и среднего бизнеса 1% от суммы сделки. Как следует из материалов к нацпроекту МСП, на которые ссылаются «Известия», вместо этого предпринимателям предложат принимать платежи по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Как отмечает издание, представители бизнеса уже заявили, что этот переход целесообразнее было бы осуществлять в экономически стабильное время, а пониженную ставку эквайринга стоило сохранить до полного выхода из кризиса.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в начале августа правительство обсуждало возможность снижение ставки эквайринга для малого и среднего бизнеса на долгий срок. Проработать вопрос о закреплении комиссии за прием онлайн-платежей в размере не более 1% первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минэкономразвития, ЦБ и Минфин. Тогда у предпринимателей появилась надежда, что нововведения заработают после 30 сентября и помогут создать условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Однако банкиры нашли весомые контраргументы.

Ассоциация банков России (АБР) заявила, что если ставку эквайринговой комиссии для МСП ограничат 1%, то покупателям придется распрощаться с кешбэками от покупок в небольших торговых точках, а бизнес начнёт сам оплачивать обслуживание платежных терминалов. В итоге власти отказались от идеи регулирования эквайринга, предпочтя другую меру: подключение малого бизнеса к системе быстрых платежей Банка России для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода.

«Переход на СБП предпочтительнее снижения ставки по эквайринговым комиссиям, так как система не зависит от тарифов международных платежных систем, таких как Visa и Mastercard, и полностью регулируется Банком России», — считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

Кроме того, он подчеркнул, что тарифы работы в СБП привлекательнее ставок эквайринга. Главное, чтобы к системе подключилось как можно больше банков. Предполагается, что одним из целевых показателей федерального проекта по вовлечению в предпринимательство станет рост доли МСП, использующих СБП по ставке не более 1%. При этом, как говорится в документе, системно значимые банки дадут малым фирмам доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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