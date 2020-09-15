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В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах

В Подмосковье будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах

В Подмосковье с 14 сентября по 5 октября 2020 года пройдет горячая линия по вопросам организации питания в школах, сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области. 

Отмечается, что круглосуточно организована работа Единого Консультационного Центра Роспотребнадзора (8-800-555-49-43). Также консультирование проводят специалисты территориальных отделов Управления.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах также будет создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажена система снабжения. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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