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В Подмосковье проходит конкурс «Воспитатель года 2020»

В Подмосковье проходит конкурс «Воспитатель года 2020»

В Московской области стартовал областной конкурс «Воспитатель года 2020», сообщает пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

Площадкой конкурса стал Государственный гуманитарно-технологический университет в г. Орехово-Зуево. 

«В этом году в конкурсе участвует более 50 педагогических работников дошкольных образовательных организаций региона», – информировала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. 

Она уточнила, что профессиональное состязание объединяет воспитателей, логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре. 

«Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими занятиями с детьми, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность», – уточнила Ирина Каклюгина. 
Итоги конкурса подведут 24 сентября, победитель получит 500 тысяч рублей, а четыре лауреата – по 100 тысяч рублей. 

В следующем году победитель представит Московскую область на всероссийском этапе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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