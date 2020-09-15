В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских игровых площадках

Лидия Мартынова

В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских игровых площадках, сообщает Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

«Инспекторы проводят регулярные проверки детской игровой инфраструктуры региона», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Наибольшее количество нарушений инспекторы ведомства устранили в Балашихе (165), Егорьевске (137), Орехово-Зуевском округе (115), Луховицах (108), Дмитровском округе (114), Воскресенске (100), Наро-Фоминском округе (88), Солнечногорске (70).