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В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских игровых площадках

В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских игровых площадках

В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских игровых площадках, сообщает Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

«Инспекторы проводят регулярные проверки детской игровой инфраструктуры региона», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов. 

Наибольшее количество нарушений инспекторы ведомства устранили в Балашихе (165), Егорьевске (137), Орехово-Зуевском округе (115), Луховицах (108), Дмитровском округе (114), Воскресенске (100), Наро-Фоминском округе (88), Солнечногорске (70).

# Общество
По материалам: edu.ru

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