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В Подмосковье в городском округе Орехово-Зуево открылись три центра «Точка роста»

В Подмосковье в городском округе Орехово-Зуево открылись три центра «Точка роста»

В Подмосковье в городском округе Орехово-Зуево открылись три центра «Точка роста», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Тем самым число центров в городском округе достигло семи.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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