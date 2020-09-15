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В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители конкурса «Учитель будущего»

В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители конкурса «Учитель будущего»

Стали известны итоги полуфинала профессионального конкурса «Учитель будущего» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Участники из Приволжского федерального округа соревновались в Институте развития образования Республики Башкортостан. 

По итогам полуфинала определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса. Финалистами стали 3 команды из Пермского края, по 2 команды из Оренбургской области, Республики Татарстан и Нижегородской области, по 1-й команде из Республики Башкортостан, Пензенской области и Самарской области.

Всего в полуфинале принимали участие 45 команд педагогов из 12 регионов Поволжья: по 9 команд от Нижегородской области и Республики Татарстан, 7 команд от Пермского края, 5 команд от Республики Башкортостан, 4 команды от Оренбургской области, по 3 команды от Самарской области и Чувашской Республики, и по 1-й команде от Пензенской области, Республики Мордовия, Саратовской области, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.

Первый всероссийский конкурс учительских команд «Учитель будущего» был запущен в ноябре 2019 года. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и молодые учителя, имеющие небольшой педагогический стаж. По итогам конкурса будет сформировано сообщество педагогов будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Участники окружных полуфиналов конкурса станут слушателями образовательной онлайн-программы Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» по теме «Проектирование адаптивной образовательной среды».

Финалисты конкурса «Учитель будущего» будут приглашены на очную программу постсопровождения, по итогам которой получат удостоверения о повышении квалификации. Очная программа пройдет с ноября текущего года по февраль 2021 года в Мастерской управления «Сенеж».

# Общество
По материалам: edu.ru

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