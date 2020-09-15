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В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ

В России предложили ввести минимальный почасовой МРОТ
При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.

Как сообщили изданию в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), данное предложение поступило от правительства. В Минтруда рассказали "Известиям", что ведомство готово обсудить указанный вопрос. В министерстве также подчеркнули, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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