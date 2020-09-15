В России завершилась акция «Помоги Первым!»

Лидия Мартынова

В России завершилась акция «Помоги Первым!», приуроченная ко Всемирному дню первой помощи, сообщает Федеральное агентство по делам молодежи.

С 11 по 13 сентября волонтеры-медики организовывали городские фестивали «Ты можешь спасти жизнь», мастер-классы для молодых родителей и другие мероприятия.

К акции по всей стране присоединились более 29 тысяч человек.

Организаторами выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Партнеры акции: Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, АО «Газпром-Медиа», ОАО «РЖД-Медицина», АНО «Национальные приоритеты».