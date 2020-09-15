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В России завершилась акция «Помоги Первым!»

В России завершилась акция «Помоги Первым!»

В России завершилась акция «Помоги Первым!», приуроченная ко Всемирному дню первой помощи, сообщает Федеральное агентство по делам молодежи. 

С 11 по 13 сентября волонтеры-медики организовывали городские фестивали «Ты можешь спасти жизнь», мастер-классы для молодых родителей и другие мероприятия. 

К акции по всей стране присоединились более 29 тысяч человек. 

Организаторами выступили Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Партнеры акции: Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, АО «Газпром-Медиа», ОАО «РЖД-Медицина», АНО «Национальные приоритеты». 

# Общество
По материалам: edu.ru

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