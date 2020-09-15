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В Самарской области продолжается модернизация коррекционных школ

В Самарской области продолжается модернизация коррекционных школ

За счёт средств, выделенных в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», в новом учебном году обновилась материально-техническая база двух коррекционных школ Самарской области, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В коррекционных школах-интернатах в Тольятти и Новокуйбышевске появилось новое оборудование, которое подходит для обучения всех категорий детей с ОВЗ, включая маломобильных учащихся, по таким востребованным на региональном рынке трудовым профилям, как гончарное, швейное, поварское дело. Во внеурочное время ребята смогут заниматься по направлению «Робототехника», учиться работать с 3D-принтером, 3D-сканером.

Также обновлена материально-техническая база кабинетов психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы.

Минпросвещения России уделяет пристальное внимание созданию необходимых условий для получения детьми с ОВЗ качественного доступного образования с раннего возраста до получения профессии.

# Общество
По материалам: edu.ru

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