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В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования «IT-куб»

В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования «IT-куб»

В Саратовской области в Балашове открылся первый в регионе центр цифрового образования «IT-куб», сообщает пресс-служба Правительства Саратовской области. 

Центр открылся в рамках нацпроекта «Образование».

«IT-куб» работает на базе муниципального учреждения «Центр дополнительного образования «Созвездие». Обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет проходит по шести направлениям подготовки (программирование на Python, разработка VR/AR-приложений, искусственный интеллект, системное администрирование, мобильная разработка, программирование на Си-подобных языках).

Центр также станет методическим центром для работы центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», открытых в сельских школах Балашовского района.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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