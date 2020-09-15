В школы Республики Марий Эл передано 246 ноутбуков

Алексей Вольцев

В собственность муниципальных образований республики безвозмездно передано 246 ноутбуков, сообщает организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Евстифеев.

Ноутбуки были приобретены Центром информационных технологий и оценки качества образования в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Все они будут распределены между районными бюджетными учреждениями в сфере образования.

60 ноутбуков передано городскому округу «Город Йошкар-Ола», 33 – Медведевскому району, 24 – Моркинскому. По 18 единиц техники получили город Волжск и Звениговский район, по 12 – Килемарский и Сернурский районы.

Остальная техника равномерно распределена в г. Козьмодемьянск, Волжский, Горномарийский, Куженерский, Мари-Турекский, Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский, Советский и Юринский районы.