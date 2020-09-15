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Владимир и Елена Зеленские прибыли с официальным визитом в Австрию

Владимир и Елена Зеленские прибыли с официальным визитом в Австрию

Сегодня 42-летний президент Украины Владимир Зеленский и его 42-летняя супруга Елена прилетели с официальным визитом в Австрию, где они встретились с президентом страны Александром Ван дер Белленом и его женой Дорис Шмидауэр.

На публике первая леди Украины появилась в небесно-голубом костюме от украинского дизайнера Кати Сильченко и классических черных лодочках. Зеленская часто отдает предпочтение нарядам именно отечественных модельеров и регулярно выбирает их для публичных мероприятий, что вызывает одобрение украинского народа.


С трапа самолета Владимир и Елена Зеленские сошли в защитных масках. На днях правительство Австрии заявило о второй волне коронавируса и со вчерашнего дня ввело обязательный масочный режим в закрытых помещениях, объектах торговли, услуг и общественных учреждениях.


Дорис Шмидауэр и Елена Зеленская

Несмотря на это, Елена Зеленская планирует не только принять участие в протокольных мероприятиях, но и собирается посетить галерею Альбертина в Вене (в Австрии Зеленские пробудут два дня). Там первая леди, помимо знакомства с мировым собранием графики, будет тестировать и украиноязычный аудиогид. Вместе с мужем она также примет участие в торжественном запуске еще одного украиноязычного аудиогида — на этот раз в Венском музее истории искусств.


Елена и Владимир Зеленские, Дорис Шмидауэр и Александр Ван дер Беллен


Дорис Шмидауэр, Елена и Владимир Зеленские и Александр Ван дер Беллен

Эта поездка президента Украины и его жены стала их первым зарубежным визитом с момента введения в стране карантина.


 


 

 

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По материалам: spletnik.ru

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