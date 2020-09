Война! Агата Муцениеце обозвала Карпович в программе «Честный развод»

View this post on Instagram

#улала #длявас #доброеутро #мираоткрытамиру Фу-ты-ну-ты!Какие чудные минуты!🙌🏻🌟На 1 такую чудную минутку отвлеку Вас от Ваших завтраков или забытых вчерашних ужинов☺️🥝🥑🍳🥐🧀🥞☕️🍩 В этих пространствах завелась традиция,благодарить своих Подписчиков,когда цифра равна 10К,100,500..1 миллион..☝🏻А вот можно?🙏🏻Ну пожалуйста-пожалуйста?!🙏🏻Можно-можно?🙏🏻Мне хочется,прям рвёт на части,как хочется поблагодарить Вас,цееелых🙆🏻‍♀️250 тысяч и маааленький хвостик.Аж в рёбрах щекотно,зная,что иногда я пестрю в Вашей ленте🎊порой Вы даже читаете мои длинные опусы🤦🏻‍♀️,а иногда просто смотрите на картинки и до сих пор со мной!🤝Вас не пугает моё многословие,многомыслие и обильное изобилие орфографических вариаций😂📝🙈Это рождается всегда рано утром☀️,в районе 6.50-7.00⏰пока моё неуёмное МирАздание куда-то собирается🤸🏻‍♀️Это невозможно остановить,как лопнувшую трубу или прорванную плотину!Слова выпрыгивают,выскакивают,вытекают,вылезают и довольные прилипают к экрану,плотно в нём усевшись..👾Потом я смотрю на это безобразие🙈🙃,миллион раз перечитываю,недоумевая как так всё получилоС Карл🤷🏻‍♀️и быстренько выкладываю,чтобы вконец не передумать.Вот как прямо сейчас😂Так я просто хотела Вам сказать СпасиБо‼️💗..если Вы конечно дочитали до конца..Спаси..Бо..Вам..250 ТЫСЯЧ и маааленький хвостик😘😍 #спасибо #мои250 #подписаки #подписчицы #😍#мирославакарпович #miroslavakarpovich #блестюкакчайник #волбузвездагорит #actress #actrice #артистка #moodoftheday #photooftheday #catdog #мойсфинкс #котопес #partnerincrime #thankyou #miracle #улыбочку #женщинамира #petitefemme #mira