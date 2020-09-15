Война! Агата Муцениеце обозвала Карпович в программе «Честный развод»
Агата Муцениеце посетила программу Раисы Рязановой «Честный развод», в которой откровенно рассказала о своих чувствах и распавшемся браке с Павлом Прилучным. Актриса призналась, что все еще не может отпустить ситуацию и не верит, что ее счастью, которое уже было «в руках», больше никогда не сбыться.
View this post on Instagram
#улала #длявас #доброеутро #мираоткрытамиру Фу-ты-ну-ты!Какие чудные минуты!🙌🏻🌟На 1 такую чудную минутку отвлеку Вас от Ваших завтраков или забытых вчерашних ужинов☺️🥝🥑🍳🥐🧀🥞☕️🍩 В этих пространствах завелась традиция,благодарить своих Подписчиков,когда цифра равна 10К,100,500..1 миллион..☝🏻А вот можно?🙏🏻Ну пожалуйста-пожалуйста?!🙏🏻Можно-можно?🙏🏻Мне хочется,прям рвёт на части,как хочется поблагодарить Вас,цееелых🙆🏻♀️250 тысяч и маааленький хвостик.Аж в рёбрах щекотно,зная,что иногда я пестрю в Вашей ленте🎊порой Вы даже читаете мои длинные опусы🤦🏻♀️,а иногда просто смотрите на картинки и до сих пор со мной!🤝Вас не пугает моё многословие,многомыслие и обильное изобилие орфографических вариаций😂📝🙈Это рождается всегда рано утром☀️,в районе 6.50-7.00⏰пока моё неуёмное МирАздание куда-то собирается🤸🏻♀️Это невозможно остановить,как лопнувшую трубу или прорванную плотину!Слова выпрыгивают,выскакивают,вытекают,вылезают и довольные прилипают к экрану,плотно в нём усевшись..👾Потом я смотрю на это безобразие🙈🙃,миллион раз перечитываю,недоумевая как так всё получилоС Карл🤷🏻♀️и быстренько выкладываю,чтобы вконец не передумать.Вот как прямо сейчас😂Так я просто хотела Вам сказать СпасиБо‼️💗..если Вы конечно дочитали до конца..Спаси..Бо..Вам..250 ТЫСЯЧ и маааленький хвостик😘😍 #спасибо #мои250 #подписаки #подписчицы #😍#мирославакарпович #miroslavakarpovich #блестюкакчайник #волбузвездагорит #actress #actrice #артистка #moodoftheday #photooftheday #catdog #мойсфинкс #котопес #partnerincrime #thankyou #miracle #улыбочку #женщинамира #petitefemme #mira
Ведущая, хорошо знакомая с обоими супругами, заявила, что брак можно было спасти, а теперь, когда уже «много воды утекло», остается лишь постараться уберечь детей от переживаний и моральных травм.
View this post on Instagram
Мы с этим чудесным животным смотрим в светлое будущее) я объявляю день мечтаний, я много раз убедилась, что если очень смело мечтать, то сбывается! А сегодня 09.09) ну точно надо пускать мысли в космос! Я например буду мечтать о самом крутом международном проекте! А о чем вы мечтаете? Не бойтесь, пишите, сегодня волшебный день! ❤️ #небойтесьмечтатьсмелее
«Вы пришли к тому, что надо жить отдельно? Вы два дурака. Помнишь, ты стихотворение написала: «Ты на первой ступени, а я — на второй». Это явилось правильным отношением, твоей любовью к Паше. А что ты сделала, чтобы не доводить до развода? Я разводилась по глупости. Я тогда тоже дура была такая. Жалею ли я об этом? Наверное, нет. Но я прожила бы другую жизнь»,— прокомментировала Рязанова.
View this post on Instagram
Надежная общеобразовательная школа для успешного будущего вашего ребенка. Согласитесь, вам важно, чтобы ваш ребенок учился в школе, которая будет соответствовать всем вашим ожиданиям по уровню образования и принципам воспитания. В школе Лидеры Вы лично встретитесь с директором, узнаете о методиках образования, которые мы используем, о большом количестве дополнительных занятий на любой вкус, о системе углубленного изучения иностранных языков (английский с носителями и французский с первого класса в большом объеме) и о том, как мы готовим детей к большой и успешной жизни (обучение Soft Skills, эмоциональный интеллект, финансовая грамотность, проектная деятельность и т.д.) Школа Лидеры дает классическое образование с индивидуальной траекторией обучения. Этот подход позволяет получить отличные знания по всем предметам, сосредоточившись в большей степени на том, что нужно ребенку для выбора будущей профессии. Индивидуальная траектория обучения также учитывает скорость восприятия и способность понимать информацию. Ведь учиться ребенок будет с удовольствием, когда ему все понятно и у него есть успехи. Директор школы всегда на связи и общается с родителями только лично. Специальный подарок от учредителей ГК "Лидеры"при заключении договора !Пароль"Агата"+79261500756
Экс-супруга Павла, которая без стеснений заявила, что не была готова отпускать мужа, нелестно отозвалась о новой избраннице Прилучного Мирославе Карпович, назвав ее «особью женского пола». Не мудрено, что Муцениеце презрительно относится к той, которая разрушила ее семью. Стоит признаться, и публика настроена к «Папиной дочке» крайне негативно. Чего стоят истории хамского отношения с персоналом Прилучного и разбитая звездная семья, которая, по мнению поклонников пары Агаты и Павла, лежит полностью на ее совести.
View this post on Instagram
Эта улыбка стоила мне трёх лет ожидания,но игра стоила свеч!Итак!Однажды я писала Сагу о Зубах,и сегодня я подзавершу её Зубной Одой!Ранее я вещала о том,что в лет 25,на почве сильного стресса и постоянных переработок я не могла расслабиться во сне и постоянно стискивала зубы,аж до скрежета.В следствие этого,они стали кусочками скалываться,местами протираться,а ближе к 30,стали активно смещаться.В связи с тем,что я нахожусь в состоянии улыбки 90%дня,то есть пока не сплю,хотя и во сне не исключено,вообщем это стало для меня большой проблемой,я поняла,что надо срочно что-то делать!Я ни раз Вам говорила,что Ваше желание для Вселенной приказание,так тому и быть-я попала в клинику @whitestorydent и встретила там Танюшу @dr_tikhonova Анечку @doctor_breshkova и Омара!На протяжении 3 лёт,мы удаляли зубы мудрости,ювелирно с ними справлялся Омар,потом я носила пластинки(мои любимые колготки для зубов)Invisalign,на этом этапе я была с Богиней Ортодонтов Анечкой,а вот после выравнивания начались кропотливые эстетические работы под чутким руководством Танюши,Владычицы сего Царства Зубного!Танюша лепила,сверлила,клеила,усаживала,шлифовала,поила меня шампанским вместо антибиотиков😂И знаете,прекрасно работает😆🙌🏻Очень сложно в большом городе найти своего Врача,такого,который Тебя выслушает,услышит,учтёт индивидуальность и сделает так,чтобы это было органично,естественно,так,чтобы прежде всего удивило и порадовало Вас!Так вот прежде всего Танюша и весь её коллектив-это одна сплошная радость,после 90-х годов,эта первая клиника,куда я хожу как на праздник,не хочу уходить,и ещё мы крепко дружим и даже ходим вместе на танцы😂☝🏻Кто ж в нашем детстве знал,что когда-то Врачи-Стоматологи,смогут стать нашими друзьями?!😅🙈Я обожаю Тебя Танечка!Так сильно,что могу треснуть!Моё чувство благодарности к Тебе,Ане и всем Твоим сотрудникам выше всех норм,границ и пределов!Я искренне Вам рекомендую,нет,даже настаиваю,если Вы ещё не нашли своего Врача-Стоматолога,Ортодонта,Хирурга,то просто поверьте моим словам и доверьтесь @whitestorydent Спасибо Вам,что при совершенно странных обстоятельствах,я Вас нашла,и стала частью огромного коллектива пациентов..Продолжение⬆️⬆️⬆️ЛИСТАЙТЕ КАРУСЕЛЬ🎡