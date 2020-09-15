Война! Агата Муцениеце обозвала Карпович в программе «Честный развод»

Лидия Мартынова

Агата Муцениеце посетила программу Раисы Рязановой «Честный развод», в которой откровенно рассказала о своих чувствах и распавшемся браке с Павлом Прилучным. Актриса призналась, что все еще не может отпустить ситуацию и не верит, что ее счастью, которое уже было «в руках», больше никогда не сбыться.

Ведущая, хорошо знакомая с обоими супругами, заявила, что брак можно было спасти, а теперь, когда уже «много воды утекло», остается лишь постараться уберечь детей от переживаний и моральных травм.

«Вы пришли к тому, что надо жить отдельно? Вы два дурака. Помнишь, ты стихотворение написала: «Ты на первой ступени, а я — на второй». Это явилось правильным отношением, твоей любовью к Паше. А что ты сделала, чтобы не доводить до развода? Я разводилась по глупости. Я тогда тоже дура была такая. Жалею ли я об этом? Наверное, нет. Но я прожила бы другую жизнь»,

— прокомментировала Рязанова.

Экс-супруга Павла, которая без стеснений заявила, что не была готова отпускать мужа, нелестно отозвалась о новой избраннице Прилучного Мирославе Карпович, назвав ее «особью женского пола». Не мудрено, что Муцениеце презрительно относится к той, которая разрушила ее семью. Стоит признаться, и публика настроена к «Папиной дочке» крайне негативно. Чего стоят истории хамского отношения с персоналом Прилучного и разбитая звездная семья, которая, по мнению поклонников пары Агаты и Павла, лежит полностью на ее совести.

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