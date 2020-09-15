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Война! Агата Муцениеце обозвала Карпович в программе «Честный развод»

Война! Агата Муцениеце обозвала Карпович в программе «Честный развод»

Агата Муцениеце посетила программу Раисы Рязановой «Честный развод», в которой откровенно рассказала о своих чувствах и распавшемся браке с Павлом Прилучным. Актриса призналась, что все еще не может отпустить ситуацию и не верит, что ее счастью, которое уже было «в руках», больше никогда не сбыться.


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Ведущая, хорошо знакомая с обоими супругами, заявила, что брак можно было спасти, а теперь, когда уже «много воды утекло», остается лишь постараться уберечь детей от переживаний и моральных травм.

«Вы пришли к тому, что надо жить отдельно? Вы два дурака. Помнишь, ты стихотворение написала: «Ты на первой ступени, а я — на второй». Это явилось правильным отношением, твоей любовью к Паше. А что ты сделала, чтобы не доводить до развода? Я разводилась по глупости. Я тогда тоже дура была такая. Жалею ли я об этом? Наверное, нет. Но я прожила бы другую жизнь»,

— прокомментировала Рязанова.
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Экс-супруга Павла, которая без стеснений заявила, что не была готова отпускать мужа, нелестно отозвалась о новой избраннице Прилучного Мирославе Карпович, назвав ее «особью женского пола». Не мудрено, что Муцениеце презрительно относится к той, которая разрушила ее семью. Стоит признаться, и публика настроена к «Папиной дочке» крайне негативно. Чего стоят истории хамского отношения с персоналом Прилучного и разбитая звездная семья, которая, по мнению поклонников пары Агаты и Павла, лежит полностью на ее совести.

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Эта улыбка стоила мне трёх лет ожидания,но игра стоила свеч!Итак!Однажды я писала Сагу о Зубах,и сегодня я подзавершу её Зубной Одой!Ранее я вещала о том,что в лет 25,на почве сильного стресса и постоянных переработок я не могла расслабиться во сне и постоянно стискивала зубы,аж до скрежета.В следствие этого,они стали кусочками скалываться,местами протираться,а ближе к 30,стали активно смещаться.В связи с тем,что я нахожусь в состоянии улыбки 90%дня,то есть пока не сплю,хотя и во сне не исключено,вообщем это стало для меня большой проблемой,я поняла,что надо срочно что-то делать!Я ни раз Вам говорила,что Ваше желание для Вселенной приказание,так тому и быть-я попала в клинику @whitestorydent и встретила там Танюшу @dr_tikhonova Анечку @doctor_breshkova и Омара!На протяжении 3 лёт,мы удаляли зубы мудрости,ювелирно с ними справлялся Омар,потом я носила пластинки(мои любимые колготки для зубов)Invisalign,на этом этапе я была с Богиней Ортодонтов Анечкой,а вот после выравнивания начались кропотливые эстетические работы под чутким руководством Танюши,Владычицы сего Царства Зубного!Танюша лепила,сверлила,клеила,усаживала,шлифовала,поила меня шампанским вместо антибиотиков😂И знаете,прекрасно работает😆🙌🏻Очень сложно в большом городе найти своего Врача,такого,который Тебя выслушает,услышит,учтёт индивидуальность и сделает так,чтобы это было органично,естественно,так,чтобы прежде всего удивило и порадовало Вас!Так вот прежде всего Танюша и весь её коллектив-это одна сплошная радость,после 90-х годов,эта первая клиника,куда я хожу как на праздник,не хочу уходить,и ещё мы крепко дружим и даже ходим вместе на танцы😂☝🏻Кто ж в нашем детстве знал,что когда-то Врачи-Стоматологи,смогут стать нашими друзьями?!😅🙈Я обожаю Тебя Танечка!Так сильно,что могу треснуть!Моё чувство благодарности к Тебе,Ане и всем Твоим сотрудникам выше всех норм,границ и пределов!Я искренне Вам рекомендую,нет,даже настаиваю,если Вы ещё не нашли своего Врача-Стоматолога,Ортодонта,Хирурга,то просто поверьте моим словам и доверьтесь @whitestorydent Спасибо Вам,что при совершенно странных обстоятельствах,я Вас нашла,и стала частью огромного коллектива пациентов..Продолжение⬆️⬆️⬆️ЛИСТАЙТЕ КАРУСЕЛЬ🎡

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По материалам: popcake.tv

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