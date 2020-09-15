Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Володин: снижение российской экономики меньше, чем мировой

Володин: снижение российской экономики меньше, чем мировой

Снижение мирового ВВП может составить порядка 5 процентов, в то время, как снижение российской экономики — около 4 процентов до конца текущего года. Такие данные спикер Госдумы Вячеслав Володин привёл в эфире телеканала «Россия -  24».

Издержки коронавируса повлияли на проект бюджета,  рассказал председатель палаты. По оценкам международных финансовых институтов, снижение мирового ВВП может составить порядка 5 процентов.

«А что касается нашей экономики, по оценкам Министерства экономического развития, где-то около 4 процентов может быть снижение до конца текущего года. Это меньше, чем в целом в мире», — сказал Володин.

По его словам, здесь необходимо признать, что все действия, которые были предприняты президентом и Правительством России показали свою эффективность. «Меры поддержки граждан, поддержка тех сфер экономики, которые больше всего пострадали — сейчас мы видим, что без этого было бы совсем тяжело. И насколько показывает ситуация в других странах, люди с этими проблемами остались там один на один», — рассказал он.

В России за счёт резервов, которые были созданы ранее, удалось сделать всё для того, чтобы сохранить все социальные выплаты, обязательства, кроме всего прочего, была оказана помощь. «Поэтому в рамках уже рассматриваемого проекта бюджета мы продолжим эту работу», — заявил Вячеслав Володин.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Названы самые популярные среди россиян детективы
Названы самые популярные среди россиян детективы
Депутат от ЛДПР Деньгин перейдет в Совфед, сообщил Жириновский
Депутат от ЛДПР Деньгин перейдет в Совфед, сообщил Жириновский
Чимин из BTS набил 3 новые татуировки
Чимин из BTS набил 3 новые татуировки
Брат Джина из BTS рискует потерять свой ресторан из-за пандемии
Брат Джина из BTS рискует потерять свой ресторан из-за пандемии
Тина и Закари Кунаки, Китти Спенсер, Наталья Османн и другие на показе Bvlgari в Риме
Тина и Закари Кунаки, Китти Спенсер, Наталья Османн и другие на
Психология личности: что морщины могут рассказать о человеке, его характере и биополе
Психология личности: что морщины могут рассказать о человеке, его
Молдавские оппозиционеры жалуются, что за ними следят по указанию Додона
Молдавские оппозиционеры жалуются, что за ними следят по указанию
К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных
Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" ВКС России
Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" ВКС России
Новый вид ящериц открыт на юге Мексики
Новый вид ящериц открыт на юге Мексики
Стартовали Всероссийские проверочные работы – Музаев
Стартовали Всероссийские проверочные работы – Музаев
Каждая школа будет иметь свой вариант ВПР – Музаев
Каждая школа будет иметь свой вариант ВПР – Музаев

Топ на сегодня

Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» назвал топ-100 лучших колледжей страны
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» назвал топ-100
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником милиции
Власти Белоруссии назвали самозащитой избиение женщины сотрудником

Еще по теме

Россия вступила в эпоху отрицательного роста
Дворкович анонсировал в России экономический рост
Определено будущее российской экономики
Дворкович спрогнозировал рост российской экономики в ближайшие месяцы