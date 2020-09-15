Володин: снижение российской экономики меньше, чем мировой

Лидия Мартынова

Снижение мирового ВВП может составить порядка 5 процентов, в то время, как снижение российской экономики — около 4 процентов до конца текущего года. Такие данные спикер Госдумы Вячеслав Володин привёл в эфире телеканала «Россия - 24».

Издержки коронавируса повлияли на проект бюджета, рассказал председатель палаты. По оценкам международных финансовых институтов, снижение мирового ВВП может составить порядка 5 процентов.

«А что касается нашей экономики, по оценкам Министерства экономического развития, где-то около 4 процентов может быть снижение до конца текущего года. Это меньше, чем в целом в мире», — сказал Володин.

По его словам, здесь необходимо признать, что все действия, которые были предприняты президентом и Правительством России показали свою эффективность. «Меры поддержки граждан, поддержка тех сфер экономики, которые больше всего пострадали — сейчас мы видим, что без этого было бы совсем тяжело. И насколько показывает ситуация в других странах, люди с этими проблемами остались там один на один», — рассказал он.

В России за счёт резервов, которые были созданы ранее, удалось сделать всё для того, чтобы сохранить все социальные выплаты, обязательства, кроме всего прочего, была оказана помощь. «Поэтому в рамках уже рассматриваемого проекта бюджета мы продолжим эту работу», — заявил Вячеслав Володин.