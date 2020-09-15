«Всем по вкусу»: Польза и вред печени индейки

Лидия Мартынова

Вы заметили, что, когда мы встречаем полезную пищу она нам кажется невкусной. А вот когда мы едим, что-то вредное, то это конечно очень вкусно. Есть такой продукт, который по вкусу будет любому это печень индейки. Ее можно есть не только взрослым, но и детям. В ней действительно большой запас витаминов и минералов, а вот какие именно разберем подробнее.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Полезные свойства

Белки 19.5 гр.Жиры 22 гр.Углеводы 0.0 гр.Калорийность 276 ккал (на 100 гр.).Витамины А, Е, К, РР.Витамины группы В.Калий.Кальций.Магний.Натрий.Фосфор.Хлор.Железо.Кобальт.Марганец.Селен.Цинк.

Большое содержание витаминов и минералов положительно сказываются на состояние организма и оберегают от многих болезней. Например, селен необходим тем, у кого проблемы с щитовидной железой. Также печень индейки способна:

Повышает иммунитет.Улучшает состояние сосудов.Действует как профилактическое средство от анемии.Увеличивает продолжительность и качество сна.Укрепляет мышцы и суставы.Улучшает работу пищеварительной системы.Вырабатывает лактацию.Уменьшает уровень сахара в крови.

Это не все полезные свойства, которые есть в печени индейки. Ее также можно употреблять детям, так как она способствует правильному развитию и укрепляет мышцы малыша.

Беременные могут употреблять печень индейки в любых количествах и не бояться переесть. Также уменьшает тонус, и уменьшают развития патологий у малыша.





Противопоказания

При такой большой пользы у печени индейки имеются и противопоказания. Их немного, но следует ин знать, так как есть некоторые, которые могут серьезно навредить организму. К таким противопоказаниям относятся:

Индивидуальна непереносимость.Аллергия.Острая болезнь почек.Повышенный гемоглобин.Высокий уровень холестерина.

Печень трески подойдет к любому гарниру, и она отлично сочетается с овощами. В кулинарии часто печень индейки используют для изготовления паштета. На самом деле при наличии данных противопоказаний не значит, что от печени индейки стоит отказаться. Это касается только при аллергии, а остальных случаях можно употреблять редко и в небольших количествах.

При переедании можно спровоцировать атеросклероз у тех, у кого повышенный холестерин. Для тех, у кого аллергия может появиться сыпь, тошнота и рвота. Если у вас нет противопоказаний, то печень принесет вашему организму только полезное.