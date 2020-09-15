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«Всем по вкусу»: Польза и вред печени индейки

«Всем по вкусу»: Польза и вред печени индейки

Вы заметили, что, когда мы встречаем полезную пищу она нам кажется невкусной. А вот когда мы едим, что-то вредное, то это конечно очень вкусно. Есть такой продукт, который по вкусу будет любому это печень индейки. Ее можно есть не только взрослым, но и детям. В ней действительно большой запас витаминов и минералов, а вот какие именно разберем подробнее.

Содержание


1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания

Пищевая ценность


Белки 19.5 гр.
Жиры 22 гр.
Углеводы 0.0 гр.
Калорийность 276 ккал (на 100 гр.).

Химический состав


Витамины А, Е, К, РР.
Витамины группы В.
Калий.
Кальций.
Магний.
Натрий.
Фосфор.
Хлор.
Железо.
Кобальт.
Марганец.
Селен.
Цинк.

Полезные свойства

Большое содержание витаминов и минералов положительно сказываются на состояние организма и оберегают от многих болезней. Например, селен необходим тем, у кого проблемы с щитовидной железой. Также печень индейки способна:


Повышает иммунитет.
Улучшает состояние сосудов.
Действует как профилактическое средство от анемии.
Увеличивает продолжительность и качество сна.
Укрепляет мышцы и суставы.
Улучшает работу пищеварительной системы.
Вырабатывает лактацию.
Уменьшает уровень сахара в крови.

Это не все полезные свойства, которые есть в печени индейки. Ее также можно употреблять детям, так как она способствует правильному развитию и укрепляет мышцы малыша.

Беременные могут употреблять печень индейки в любых количествах и не бояться переесть. Также уменьшает тонус, и уменьшают развития патологий у малыша.


Противопоказания

При такой большой пользы у печени индейки имеются и противопоказания. Их немного, но следует ин знать, так как есть некоторые, которые могут серьезно навредить организму.  К таким противопоказаниям относятся:


Индивидуальна непереносимость.
Аллергия.
Острая болезнь почек.
Повышенный гемоглобин.
Высокий уровень холестерина.

Печень трески подойдет к любому гарниру, и она отлично сочетается с овощами. В кулинарии часто печень индейки используют для изготовления паштета. На самом деле при наличии данных противопоказаний не значит, что от печени индейки стоит отказаться. Это касается только при аллергии, а остальных случаях можно употреблять редко и в небольших количествах.

 При переедании можно спровоцировать атеросклероз у тех, у кого повышенный холестерин. Для тех, у кого аллергия может появиться сыпь, тошнота и рвота. Если у вас нет противопоказаний, то печень принесет вашему организму только полезное.

# Интересное
По материалам: planktons

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