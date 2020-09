Вулканическая пенка, отшелушивающий лосьон с кислотами, золотая маска и другие бьюти-новинки

Вадим Карасев

Очень красивый хайлайтер в футляре с розами от Dolce & Gabbana, мультифункциональная сыворотка с кофеином и женьшенем от Origins, гамма средств для интенсивного роста волос от Redken, отшелушивающий лосьон с кислотами от российской марки Don't Touch My Skin, осенняя коллекция лаков для ногтей OPI, вдохновленная Миланом, — обо всем самом интересном рассказываем в нашем обзоре бьюти-новинок.

Хайлайтер Love Collector Universal Highlighting Powder, Dolce & Gabbana (4 350 руб.)

В этом году лимитированная пудра-хайлайтер посвящена пяти различным городам и странам: России, Корее, Парижу, Токио и Таиланду. В любви к нашей стране марка призналась с помощью средства DG Loves Russia универсального персиково-розового оттенка.

Легкая мерцающая пудра выровняет тон и добавит сияния. А еще эксперты дополнили шелковистую формулу комплексом Mediterranean Glow Complex, который придает коже мягкость.





Компактный футляр украшен двумя культовыми узорами Dolce & Gabbana: анималистичным принтом с цветами роз.





Мультифункциональная сыворотка GinZing Into The Glow, Origins (2 990 руб.)

В любимой многими коллекции средств с кофеином и женьшенем появился новый продукт — увлажняющая сыворотка для ровного тона и сияния кожи GinZing Into The Glow.

Секрет эффективности мультифункционального средства — в пятипроцентном комплексе, ускоряющем обновление клеток. В его состав входят экстракт зеленых кофейных зерен и женьшень, а также альфа- и бета-гидроксикислоты, помогающие бережно удалить отмершие частицы и разгладить текстуру кожи. Получился такой легкий домашний пилинг, который "стирает" поры и возвращает сияние.





Так как новинка содержит витамин С, важно не забывать наносить средство с SPF и ограничить время пребывания на солнце в период использования сыворотки и еще неделю после окончания.

Бренд заботится об окружающей среде, поэтому выпустил сыворотку в стеклянном флаконе, который пригоден для переработки. А еще можно купить рефилл, который стоит немного дешевле.

Золотая тканевая маска Absolue Golden Cream Mask, Lancome (5 шт. — 8 833 руб., 1 шт. — 1 800 руб.)

Благодаря новинке от Lancome каждая может почувствовать себя железным человеком. Трехслойная тканевая маска, пропитанная экстрактом французских роз и микрочастицами чистого 24-каратного золота, обеспечивает тепловой эффект, а это значит, что полезные ингредиенты глубоко проникают в кожу.

Одна маска равноценна баночке крема Absolute по содержанию активных веществ. Маска повышает скорость обновления клеток, питая кожу и придавая ей упругость, мягкость и сияние. Одним словом, заменяет часовую салонную процедуру.





Новая мультифункциональная восстанавливающая сыворотка Advanced Night Repair, Estée Lauder (30 мл — 6 550 руб.)

Это средство в небольшом коричневом флаконе с аптечной пипеткой давно стало легендой. В 1982 году Эсте Лаудер создала Night Repair, первую в индустрии восстанавливающую сыворотку. Казалось бы, куда еще совершенствовать выверенную формулу?





Но в этом году эксперты марки, сделавшие открытие в области эпигенетики, все-таки обновили ее. Теперь сыворотка еще более эффективно поддерживает естественные процессы восстановления кожи и обладает уникальным свойством — стимулирует обновление клеток и выработку коллагена.

Обещают, что уже через три недели применения мимические морщины становятся менее заметными, а после использования одного флакона кожа будет выглядеть более здоровой и сияющей.

Гамма средств для интенсивного роста волос Extreme Lengths, Redken (цена по запросу)

Основная задача гаммы, в которую вошли шампунь, кондиционер и несмываемый уход, — укрепление волос по длине от корней до самых кончиков. За это отвечает биотин — витамин из семейства В, который нередко принимают в виде добавок в пище. Главным составляющим белком наших волос, ногтей и кожи является кератин, а биотин призван улучшить его инфраструктуру во всем организме. Он отличный помощник для тех, кто хочет отрастить длинные и здоровые волосы.





Отшелушивающий лосьон Don't Touch My BHA и очищающие диски Don't Touch My Pads, Don't Touch My Skin (1 690 руб. и 990 руб.)

Отшелушивающий кислотный лосьон решает сразу две проблемы: борется с акне и воспалениями и помогает скорректировать красные пятна, которые порой остаются на месте прыщей.

Средство поможет при черных точках, растворяя кожный жир в порах и удаляя излишки омертвевших клеток с поверхности. В составе — азелоглицин и экстракт лакричника, эти ингредиенты замедляют выработку пигмента и осветляют уже существующие пятна, выравнивая тон. А еще важно, что новинка удаляет не только макияж (правда, не водостойкий), но и солнцезащитный крем.





В дополнение к муслиновым полотенцам вышли многоразовые очищающие диски (чем не замена ватным!). Плюс в карму за экологичность. Одна сторона диска сделана из мягкой фланелевой ткани, а другая — из более жесткого муслина (она-то и дает легкий отшелушивающий эффект).





Вместе с выходом двух новинок основательница марки Адэль Митрофанова запустила интернет-магазин бренда. При заказе на нем 50 рублей с каждой проданной банки пойдут в фонд "Сестры" — независимого благотворительного центра помощи тем, кто пережил насилие.

Осенняя коллекция лаков для ногтей Muse of Milan, OPI (цена по запросу)

Увы, в Италию этой осенью мы не попадем, зато можем отправиться в виртуальное путешествие вместе с цветовой палитрой новой коллекции OPI Muse of Milan.





Задумав эту линию, мы отправились в Милан за вдохновением. Там мы ели свежую пасту, часами гуляли по улицам, пили Campari с апельсиновым соком и все это время любовались восхитительным стритстайлом. Мы и представить не могли, с какими трудностями и переменами предстоит столкнуться городу из-за глобальной пандемии,

— рассказывает сооснователь и амбассадор OPI Сьюзи Вайс-Фишманн.





12 цветов коллекции представлены в четырех различных формулах: GelColor, Infinite Shine и Nail Lacquer. Здесь и темно-коричневые, и сиреневый, приглушенный оранжевый, и терракотовый, и темно-бирюзовый оттенок. Наш фаворит — мерцающий стальной, вдохновленный индустриальными фасадами.