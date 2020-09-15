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Выбор шуруповерта: основные моменты

Выбор шуруповерта: основные моменты
Мнение, что профессиональные инструменты всегда лучше обычных, не совсем правильно. Перед тем как купить шуруповерт в Украине, следует узнать об основных критериях выбора. Ведь для домашнего использования не нужен профессиональный инструмент, а для ежедневного применения потребуется мощное устройство.

Тип питания
Это один из важнейших критериев. Для работы в доме можно обзавестись сетевым устройством. Также следует не забывать и об удлинителе к нему.
Если работать приходится вдали от розеток или объект не подключен к электроснабжению, потребуется аккумуляторная модель. Оптимальными характеристиками обладает тип Li-Ion. Батареи Ni-Cd и Ni-MH дешевле, но по всем параметрам уступают литий-ионным.

Крутящий момент
Показатель определяет мощность устройства. Если придется работать только с шурупами, вполне достаточно 10-12 Нм, если же шуруповерт будет использоваться как дрель, нужно уже 20 Нм. Профессиональные модели могут иметь крутящий момент до 40 Нм.
Тип патронов
Мощные модели электроинструмента используют специальный ключ для смены оснастки. Он надежно фиксирует биту или сверло. В бытовых моделях применяется быстрозажимной патрон.

Такой тип патрона имеет несколько преимуществ:

не нужен ключ для смены оснастки;

замена может осуществляться одной рукой (в одномуфтовых моделях);

экономится время.

Из недостатков выделяют невысокую надежность фиксации.

Шуруповерт должен быть не только мощным, но и удобным в использовании. Эргономичные прорезиненные рукоятки в сочетании с хорошей сбалансированностью делают эксплуатацию очень комфортной.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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