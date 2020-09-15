Завершается прием заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения

Алексей Вольцев

17 сентября завершится сбор заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения, сообщает пресс-служба ведомства.

К участию в наборе приглашаются все российские учителя, имеющие стаж работы в школе не менее пяти лет. В настоящее время поступило более 800 заявок со всей страны.

Члены совета будут определены по итогам открытого всенародного голосования, которое пройдёт с 21 по 30 сентября в специальном приложении в соцсети Одноклассники.

Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно рассказать в заявке о педагогических достижениях, поделиться своим взглядом на развитие отечественной системы образования, видением роли в совете.

Подать заявку можно тремя способами:

– заполнить форму на портале «Российское образование»;

– создать пост у себя на странице в соцсети Одноклассники с хештегом #педсовет2020, указав все необходимые пункты из формы сбора заявок;

– написать личное сообщение в сообщество «Мы учителя!», указав все необходимые пункты из формы сбора заявок.

Имена победителей всероссийского голосования будут объявлены 5 октября во время торжественного празднования Дня учителя.

О создании Всероссийского экспертного педагогического совета 26 августа 2020 года сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время прямого диалога с учительским сообществом на Федеральном педагогическом совете.

Провести открытое всенародное голосование станет возможным благодаря партнёрству с Mail.ru Group. Общественной площадкой для формирования совета выступает социальная сеть Одноклассники, где с 21 по 30 сентября пройдёт голосование за кандидатов в экспертный совет.