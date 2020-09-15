Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что правящая в стране партия «Слуга народа» выиграет местные выборы в Украине, которые состоятся 25 октября.
Как передает агентство УНН, об этом глава украинского государства заявил в интервью немецкому изданию Wiener Zeitung.
По его словам, на стороне пропрезидентской партии находятся большинство мэров украинских городов, которые «просили стать кандидатами от «Слуги народа». Однако у руководства страны другие планы.
О том, какие именно кандидаты будут предложены президент не сообщил, однако его уверенность в безоговорочной победе все же вызывает сомнения.
Как сообщало ИА Newstes, согласно опросам, украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), стремительно догоняет по популярности «Слугу народа». В любом случае, уже сейчас можно сказать, что в новом составе парламента «слуги» уже точно не будут обладать безоговорочным большинством.
Одновременно с этим стремительно падает рейтинг и самого президента Владимира Зеленского, а его конкурент от «Опплатформы» Юрий Бойко продолжает набирать очки.