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Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах

Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что правящая в стране партия «Слуга народа» выиграет местные выборы в Украине, которые состоятся 25 октября.

Как передает агентство УНН, об этом глава украинского государства заявил в интервью немецкому изданию Wiener Zeitung.

«Национальные выборы и местные выборы — это разные вещи хотя бы потому, что явка на национальных выборах гораздо выше. Но я уверен, что „слуги народа“ тоже выиграют местные выборы, если сложить все результаты. Речь идет не столько о конкуренции между политическими партиями, сколько о мэрах и местных советах», — заявил Зеленский.

По его словам, на стороне пропрезидентской партии находятся большинство мэров украинских городов, которые «просили стать кандидатами от «Слуги народа». Однако у руководства страны другие планы.

«Мы отказались. Многие из этих мэров находились у власти от 10 до 20 лет. И что они сделали? Парки и фонтаны созданы вместо того, чтобы решать проблемы. Многие также саботировали государственные меры по коронавирусу, такие как требование масок и разрешения на массовые мероприятия, потому что это приносит популярность. Поэтому мы решили, что лучше предложим своих кандидатов, даже если они не так хорошо известны», — сказал Зеленский.

О том, какие именно кандидаты будут предложены президент не сообщил, однако его уверенность в безоговорочной победе все же вызывает сомнения.

Как сообщало ИА Newstes, согласно опросам, украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), стремительно догоняет по популярности «Слугу народа». В любом случае, уже сейчас можно сказать, что в новом составе парламента «слуги» уже точно не будут обладать безоговорочным большинством.

Одновременно с этим стремительно падает рейтинг и самого президента Владимира Зеленского, а его конкурент от «Опплатформы» Юрий Бойко продолжает набирать очки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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