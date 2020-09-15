Зеленский рассказал о возможном «майдане» в Белоруссии

Анастасия Иванова

Если власти Белоруссии не начнут диалог с народом, то эту страну может ждать свой «майдан». Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

По его мнению, сейчас оппозиция в Белоруссии проводит мирные демонстрации — «люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия».

«Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде «майдана», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что пока в Белоруссии не видит лидера, вокруг которого народ мог бы сплотиться.

Напомним, с начала августа в Белоруссии проходят акции протеста. Люди не согласны с итогами выборов президента, победителем которых объявлен Александр Лукашенко.