Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зеленский рассказал о возможном «майдане» в Белоруссии

Зеленский рассказал о возможном «майдане» в Белоруссии

Если власти Белоруссии не начнут диалог с народом, то эту страну может ждать свой «майдан». Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сказал в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

По его мнению, сейчас оппозиция в Белоруссии проводит мирные демонстрации — «люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия».

«Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде «майдана», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что пока в Белоруссии не видит лидера, вокруг которого народ мог бы сплотиться.

Напомним, с начала августа в Белоруссии проходят акции протеста. Люди не согласны с итогами выборов президента, победителем которых объявлен Александр Лукашенко.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
Самые главные достоинства Знаков Зодиака: чем вы лучше других
Самые главные достоинства Знаков Зодиака: чем вы лучше других
Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция
Что делать, если я стал жертвой автоподставы. Инструкция
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Саратовской области открылся первый центр цифрового образования
В школы Республики Марий Эл передано 246 ноутбуков
В школы Республики Марий Эл передано 246 ноутбуков
Для школьников Москвы пройдут вебинары по химии и информатике
Для школьников Москвы пройдут вебинары по химии и информатике
Зеленский рассказал о возможном «майдане» в Белоруссии
Зеленский рассказал о возможном «майдане» в Белоруссии
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
Первую коллекцию известного дизайнера Рафа Симонса для Prada покажут в онлайн-формате
Первую коллекцию известного дизайнера Рафа Симонса для Prada покажут
В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских игровых площадках
В Подмосковье с начала года устранено 2089 нарушений на детских
В Подмосковье проходит конкурс «Воспитатель года 2020»
В Подмосковье проходит конкурс «Воспитатель года 2020»
Исторической памяти посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Исторической памяти посвящена новая тематическая неделя конкурса

Топ на сегодня

В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
В Австралии сняли на видео драку самцов кенгуру
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на Заворотнюк и изменял ей с няней
"Жила в чужой стране с тираном": бывший муж поднимал руку на
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
В порту Лиепаи перевалка грузов сократилась на 14%
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в Инстаграме
«Убить пересмешника» стала самой популярной книгой для фотографий в

Еще по теме

Зеленский назвал условие для "майдана" в Белоруссии
Зеленский дал совет Лукашенко
"Как кур в ощип". Лукашенко оценил президентство Зеленского
Лукашенко рассказал, о чем должны знать соседние государства