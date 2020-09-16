17 сентября 2020 года: праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

Вадим Карасев

В четверг, 17 сентября, православная церковь будет чествовать икону Богородицы «Неопалимая Купина» — один из самых известных святых образов. День памяти иконы — знаковая дата для каждого, кто желает раскаяться в грехах и получить спасение.

Святая икона «Неопалимая Купина» хранит в себе и чудотворную силу, и тайну — каждый элемент, изображенный на святыне, имеет глубокий смысл, зовущий отдалиться от мирского и задуматься о вечном. Именно поэтому молитва, обращенная к Богородице 17 сентября, способна освободить душу кающегося, помочь ему принести раскаяние в грехах и обрести спасение.

Праздник иконы «Неопалимая Купина»: традиции 17 сентября

Ранним утром 17 сентября верующие отправятся на божественную литургию. Служители Церкви вместе с прихожанами вспомнят историю появления и обретения иконы, сотворенные ей чудеса и вознесут молитвы Богородице. После службы каждый сможет помолиться о чем-то своем и приобрести для себя и защиты своей семьи, а может, и в качестве подарка святой образ «Неопалимая Купина».

Эта икона является скорой заступницей дома и семейного счастья. Многие века святыня спасала людей от верной гибели, от любого несчастья, порчи и чужих злодеяний. Считается, что эта икона должна быть в каждом православном доме в качестве оберега и защиты от различных бед.

В 2020 году торжественная служба в ее честь вновь соберет много прихожан. Известно много чудес, сотворенных иконой, когда верующие исцелялись от болезней, чудом выживали при бедствиях, обретали спасение от грехов и благословение Небес. Все это подтверждает, что Богородица оберегает каждого, помогает любому, кто помнит о ней и взывает к ней с добрыми мыслями.

О чем и как молятся перед иконой Богородицы «Неопалимая Купина»

Священнослужители призывают любить свою семью и молиться за каждого близкого человека, особенно если его работа связана с опасностью и защитой других людей. Порой исполнить этот завет слишком трудно, особенно когда в семьях бушуют конфликты. Злость и ненависть к своим родным уводят нас от высшего предназначения. Богородица учит прощению, покорности и любви.

Чаще всего к иконе обращаются за защитой от пожаров и природных катаклизмов, для обретения веры и спасения от грешной жизни. Но к святому лику можно обращаться и в любых других случаях. Важно, чтобы вы верили в помощь Богородицы и не просили того, что может нарушить Божьи заповеди.

Православные священники советуют 17 сентября вознести молитвы подле святого образа. Слова молитвы стоит произносить тихо, без спешки, с искренними просьбами и без капли фальши.