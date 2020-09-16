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42% малых предпринимателей не готовы к жесткому карантину

42% малых предпринимателей не готовы к жесткому карантину
42% опрошенных представителей малого и микробизнеса заявили, что не готовы к возобновлению жесткого карантина. Об этом свидетельствуют данные экспресс-опроса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), проведенного среди участников проекта Unlimit Ukraine.

В частности, 29% предпринимателей утверждают, что готовы к ухудшению ситуации, другие 29% сомневаются в своей реакции на развитие такого сценария.

"В случае второй волны коронавируса и, соответственно, усиления государством карантина, большинству малых предпринимателей придется закрывать бизнес или сокращать его масштабы, а также обращаться к государству за помощью. В этом контексте чрезвычайно актуальным является упрощенный доступ бизнеса к доступному кредитному ресурсу", – говорится в сообщении.
В ЕБА отметили, что по данным опроса, почти каждому четвертому предпринимателю отказали в участии в программе Доступные кредиты 5-7-9%, таких оказалось 27%. Удалось получить кредит только 11% опрошенных, а 10% все еще ожидают решения по их заявке.

"Еще 25% только планируют подаваться на участие в программе, 16% – не планируют из-за несоответствия критериям, а 11% – из-за отсутствия заинтересованности", - заявили в Ассоциации.

При этом 89% предпринимателей обращались в государственный банк, и только 11% – в коммерческие. Среди выданных кредитов преобладают небольшие суммы. В частности, 50% ФЛП (ФОП – укр.) удалось получить до 500 000 кредита, 20% - от 500 000 до 1 млн грн, 17% - от 1 млн до 3 млн и еще 13% получили кредит на сумму, превышающую 3 млн грн.

Топ-3 цели, на которые предприниматели планируют потратить кредитные средства, полученные по программе Доступные кредиты 5-7-9%:

Приобретение и/или модернизация основных средств производства;

Финансирование оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта;

Пополнение оборотных средств для покрытия постоянных расходов (аренда, заработная плата работникам, страховые платежи и т.д.).

В течение периода участия в программе в большинстве компаний не изменился штат сотрудников – об этом сообщили 59%, и только 18% бизнесов создали два или более рабочих места.

Опрос проводился с 31 августа по 15 сентября 2020 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 62 предприниматели – представители малого и среднего бизнеса.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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