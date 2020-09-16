6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость

Вадим Карасев

Каждый человек порой так сильно устает от всего вокруг, что ему просто необходимо отдохнуть и расслабиться. Иногда из-за переутомления приходит апатия, слабость, портится настроение. Эксперты расскажут о том, как быстро вернуть энергию в такие периоды.

Энергетика человека зависит от огромного количества факторов. Первое, на что эксперты обращают внимание всех без исключения людей, — соблюдение режима. Важно ложиться и вставать вовремя, чтобы сохранять свою энергетику и высокий уровень продуктивности. Если же это не помогает, необходимо прислушаться к следующим советам.

Учимся правильно работать

Многие люди на работе выкладываются на двести процентов, но это не всегда правильный путь. Живя в максимально активном ритме, можно потерять слишком много энергии. При этом она не будет успевать восстанавливаться.

Эксперты в области биоэнергетики советуют отдыхать на работе, находя время для релаксации и прогулок. Иногда нужно просто посидеть с закрытыми глазами, перевести дух либо прогуляться на свежем воздухе, сменить обстановку.

Также эксперты сайта dailyhoro.ru советуют создавать правильную обстановку на рабочем месте. Необходимо поддерживать чистоту, держать на столе только самое необходимое. Беспорядок на рабочем месте приводит к тому, что мысли путаются, принимать решения становится сложнее и быстрее наступает усталость.

Общение с приятными людьми

Это очень важный пункт, который многие игнорируют. Вокруг нас полно энергетических вампиров, врагов и недоброжелателей либо просто токсичных людей, которые отравляют нашу жизнь. Со многими из них мы общаемся каждый день, поэтому в нас копится негативная энергия.

Нужно как можно чаще общаться с теми, кто нас воодушевляет, любит всей душой. Иногда полезно поменять круг общения на более благоприятный и позитивный. Уже совсем скоро можно будет почувствовать, как возвращается жизненная энергия и силы, а все плохое остается позади.

Провести дома ревизию

Эксперты советуют обращать внимание на то, сколько в данный момент собралось ненужных вещей дома. Они очень сильно влияют на настроение всех, кто живет под одной крышей. Скопившийся хлам не только отрицательно воздействует на энергетику, но и может являться причиной ссор и негатива.

Нужно выбрасывать всё ненужное — старую одежду, неработающую технику, мебель, вещи, которыми никто не пользуется. Особое внимание стоит уделить старой обуви, разбитой посуде и зеркалам. Всё это притягивает негатив, вызывает болезни, страхи и комплексы.

Если в доме чисто и убрано, можно сделать перестановку мебели. Вскоре апатия и усталость уйдут, а силы начнут восстанавливаться быстрее.

Занимайтесь спортом

После работы не стоит сидеть перед телевизором или компьютером. Нужно развивать свое тело. Это улучшит гормональный фон и позволит вам чаще улыбаться, чувствовать себя сильными и способными свернуть горы.

Совсем не обязательно поднимать тяжести. Можно просто выходить почаще на пробежку, записаться на танцы или начать ездить на велосипеде. Физическая активность не позволит вам ощущать усталость и апатию.

Домашние животные

Психологи и эксперты в области биоэнергетики говорят, что домашние животные — это отличный способ поднять себе настроение одинокому человеку. Если нет друзей или не хочется их искать, можно завести питомца.

Желание заботиться о животном поможет настроиться на нужную волну. Психологи утверждают, что это отлично излечивает душевные раны и заставляет человека чувствовать себя счастливым.

Чаще вспоминайте что-нибудь хорошее

Наша жизнь — это не только сегодня и завтра. В прошлом часто копятся непрощенные обиды и прочий негатив, но про это лучше не думать. Вместо этого в трудные минуты полезно вспомнить что-то очень приятное и позитивное.

Недаром говорят, что приятные мысли греют душу. Если есть недостаток энергии, нужно вспомнить о чем-то очень хорошем — например, воскресить в памяти яркий жизненный момент, когда удалось достичь больших успехов.

Наши мысли — это часть нас самих. Если не допускать в них негатив, апатия и душевная усталость будут приходить значительно реже.