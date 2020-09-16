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7 законов и мантр успеха на каждый день

7 законов и мантр успеха на каждый день

Достичь успеха может каждый человек, независимо от пола, возраста и происхождения. Практики утверждают, что барьеры и преграды мы устраиваем себе сами, и нужно периодически ломать внутренние стереотипы, освобождая сознание при помощи мантр.


Существует множество мантр, которые помогают людям достигать поставленных целей и задач, открываться навстречу счастью и освобождать мысли от всего, что тормозит развитие. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают провести собственный семидневный марафон, чтобы в конце его ощутить не только легкость и позитивный настрой, но и желание сворачивать горы на пути к личному счастью и успеху.

Есть 7 основных законов, соответствующих каждому дню недели, а значит, с понедельника можно начать не бег и не активные физические нагрузки, которые большинство из нас оставляют на потом, а чтение мантр. Занятия не займут много времени, но позволят настроить сознание на победу.

Понедельник

Закон обмена действует в понедельник, и именно этот день недели посвящают дыханию. Вдохи и выдохи помогают обмену с внешним миром, когда вдыхая человек принимает, а выдыхая — отпускает. Внутренний настрой прост: вдох несет живительную силу, а выдох — освобождение от всего наносного. Как только дыхание станет размеренным, читают мантру:

«Ом вардханам намах».


После троекратного прочтения упражнение завершают, настраиваясь в течение всего дня с благодарностью принимать то, что дарует Вселенная, и с легкостью отпускать все, что больше не имеет значения для счастливого настоящего и будущего.

Вторник

Во вторник вступает в силу закон ответственности или кармы. Упражнение начинают с дыхания, удерживая в сознании мысль о том, что каждое принимаемое решение должно быть взвешенным, основанным на доводах разума, а не эмоций. Мантра вторника учит прислушиваться к зову сердца и принимать те решения, которые приведут к счастливому будущему:

«Ом криям намах».

Мантра помогает принимать законы Вселенной, подпитываться ее энергетикой и с легкостью принимать самостоятельные решения, не идя на поводу у завистников и манипуляторов.

Среда


В среду действует закон наименьших усилий, который призывает не тратить время на негативную энергию. Мантра настраивает на важную мысль — не привязываться ни к чему чрезмерно, чтобы безболезненно расстаться с вещами, жизненными периодами или людьми, когда придет время. Чтение мантры начинают после выравнивания дыхания:

«Ом дакшам намах».

Смысл мантры в том, что человек понимает и принимает свою жизнь без остатка, радуется даже небольшим достижениям и знает, что многого можно достичь без усилий и волнений, которые лишь усложняют работу.

Четверг

Четверг — день намерений и желаний. Их проговаривают и отпускают, не зацикливаясь. Намерения формулируют перед началом практики, оформляя желание на словах, четко представляя себе образ того, что необходимо для счастья. После читают мантру:

«Ом ритам намах».

Значение мантры таково: мои желания достигают Вселенной, и она охотно отзывается на мои просьбы, исполняя все в точности. После завершения практики желание отпускают, настраиваясь на еще один прекрасный день, который принесет множество удивительных открытий.

Пятница

Закон пятницы — бесстрастие. В начале практики приходят к мысли о том, что гнаться за результатом бессмысленно, если не погружаться в сам процесс. Любое достижение строится не на получении выгоды, а на намерении. Именно оно становится двигателем прогресса и не дает оступиться в пути. Пятничная мантра звучит так:


«Ом анандхам намах».

Мантра помогает осознать простую истину — желания приносят радость и свободу, потому что не зависят от результата и не становятся причиной волнений. Человек, осознавший этот факт, становится свободным от предрассудков, воспринимает дела иначе и не суетится, выполняя работу, позволяя себе развиваться вне зависимости от конечного результата.

Суббота

В субботний день действует закон жизненных целей. Именно в субботу человек осознает свою силу и может раскрыть любые творческие способности, которые принесут пользу не только ему самому, но и его окружению. В этот день недели читают мантру:

«Ом варунам намах».

Мантра раскрывает внутренний мир, помогая находить потаенные уголки души, раскрывать спящие способности, которые есть в каждом и нас. Мантра помогает найти свое предназначение и жить в гармонии с окружающим миром, впитывая знания и не останавливаясь в развитии.

Воскресенье

Воскресенье — день закона чистого потенциала. Практику начинают в тишине, освобождая разум от мыслей и чувств. Воскресный день — время наблюдений, осознания себя в огромном мире и готовности к счастливой жизни, не омраченной навязанными чувствами, желаниями и действиями. Мантра воскресенья звучит следующим образом:

«Ом бхавам намах».


Мантра позволяет начинать путь к счастью своими силами, не опираясь на стереотипы и сторонние взгляды. Благодаря этой практике неделя завершается с полным ощущением выполненной на славу работы и наступления заслуженного отдыха.

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По материалам: dailyhoro.ru

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