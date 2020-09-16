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Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери Маши

Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери Маши

Последний раз 39-летняя Анна Курникова и 45-летний Энрике Иглесиас показывали поклонникам свою младшую дочь Машу еще в начале апреля, когда ей едва исполнилось пару месяцев. Сегодня же бывшая звезда мирового тенниса опубликовала в своем инстаграме новый снимок малышки, на котором видно, как сильно она подросла за лето. На фото девочка позирует в белоснежном спортивном платье Polo Ralph Lauren и с двумя милыми хвостиками на голове.

Уимблдон, а вот и я,

— в шутку подписала снимок Курникова, намекая на то, что младшая дочь вполне может продолжить ее спортивную карьеру.


Младшая дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса Маша

Одним из первых комментарий под фотографией малышки оставил ее отец Энрике Иглесиас. Певец написал "моя" и сопроводил свою подпись смайлом в виде большого красного сердца. Поклонники также подключились к комментариям и сошлись во мнении, что младшая дочь растет абсолютной копией своей звездной мамы:

Маленькая Анна Курникова!

Мини-мама,

Мамина,

Ваша копия, Аня!


Анна Курникова с дочерью Машей

Напомним, что младшая дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, которые вместе уже больше 18 лет, появилась на свет в конце января. Спустя пару недель после рождения малышки счастливые родители поделились ее первыми снимками, сделанными прямо в родильном зале, а также рассказали, что дали девочке "русское имя" Маша, — по словам певца, имя выбрала его возлюбленная, а он сам остался в восторге от ее варианта.


Анна Курникова и Энрике Иглесиас с новорожденной дочерью Машей

После рождения малышки Анна и Энрике обрели почетный статус многодетных родителей, — они также воспитывают двухлетних близнецов Николаса и Люси. После появления на свет младшей дочери Энрике признался, что у него теперь практически не остается времени на сон, однако отметил, что при этом он чувствует себя по-настоящему счастливым.


Энрике Иглесиас с дочерью Люси и сыном Николасом
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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