Анна Курникова поделилась новым снимком младшей дочери Маши
Последний раз 39-летняя Анна Курникова и 45-летний Энрике Иглесиас показывали поклонникам свою младшую дочь Машу еще в начале апреля, когда ей едва исполнилось пару месяцев. Сегодня же бывшая звезда мирового тенниса опубликовала в своем инстаграме новый снимок малышки, на котором видно, как сильно она подросла за лето. На фото девочка позирует в белоснежном спортивном платье Polo Ralph Lauren и с двумя милыми хвостиками на голове.
Уимблдон, а вот и я,
— в шутку подписала снимок Курникова, намекая на то, что младшая дочь вполне может продолжить ее спортивную карьеру.
Одним из первых комментарий под фотографией малышки оставил ее отец Энрике Иглесиас. Певец написал "моя" и сопроводил свою подпись смайлом в виде большого красного сердца. Поклонники также подключились к комментариям и сошлись во мнении, что младшая дочь растет абсолютной копией своей звездной мамы:
Маленькая Анна Курникова!
Мини-мама,
Мамина,
Ваша копия, Аня!
Напомним, что младшая дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, которые вместе уже больше 18 лет, появилась на свет в конце января. Спустя пару недель после рождения малышки счастливые родители поделились ее первыми снимками, сделанными прямо в родильном зале, а также рассказали, что дали девочке "русское имя" Маша, — по словам певца, имя выбрала его возлюбленная, а он сам остался в восторге от ее варианта.
После рождения малышки Анна и Энрике обрели почетный статус многодетных родителей, — они также воспитывают двухлетних близнецов Николаса и Люси. После появления на свет младшей дочери Энрике признался, что у него теперь практически не остается времени на сон, однако отметил, что при этом он чувствует себя по-настоящему счастливым.