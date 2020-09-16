Автомобилей стали производить меньше, станков и мяса — больше

Лидия Мартынова

Росстат опубликовал данные о состоянии индустрии за восемь месяцев 2020 года

В соответствии с законами жанра сообщение Росстата открывается оптимистично: в августе промышленное производство выросло на 2,9 процента, если сравнивать с июлем. Однако строчкой ниже следует другая, более объективная цифра. Если вычесть так называемый сезонный и календарный фактор, то плюс за месяц составит 0,5 процента. Да и для прогнозов и объективной оценки, что же происходит в экономике, гораздо важнее другие показатели. А именно — динамика за последний год. И здесь ситуация гораздо веселее, учитывая, что в 2019-м, относительно беспроблемном году слыхом не слыхивали о ковидном «блэкауте» российских производителей.

Как меняется картина

Не будем останавливаться на показателях в стоимостном выражении: они искажены ценовыми и инфляционными факторами, что заставляет усомниться как в росте производства лекарств на 16,5 процента или химической отрасли — на 5,3 процента, так и в падении на 11,8 процента добычи полезных ископаемых (ДПИ), включая углеводороды и цветные металлы.

Гораздо интереснее индексы промышленного производства, измеряемые в натуральных показателях. Картина меняется. И ощутимо. ДПИ в этих координатах упала не так существенно, всего на 7,2 процента. А вот обрабатывающие производства с высокой степенью добавленной стоимости ускоренными темпами подбираются к допандемическому уровню, до которого им осталось всего 2,5 процента. В том числе рост выпуска металлических изделий за год составил 5,7 процента, машин и оборудования — 6 процентов, химических веществ и химических продуктов — 5 процентов, пищевых продуктов — 1 процент.

Провал постиг автомобильную промышленность: падение составило 22 процента. Но это отставание не критично и его легко ликвидировать, учитывая специфику отрасли, которая при всей значимости всё же не определяет базовое состояние экономики, замыкая технологические цепочки.

Почему дорожает жильё

Очень неплохи результаты и по отдельным видам продукции, если не считать падения добычи нефти и газа прежде всего вследствие упавшего экспорта. Мяса произвели на 10 процентов больше, чем за восемь месяцев прошлого года, колбасы — на 3,7, картофеля — на 9,9, сыров — на 2,8 и даже молока, самого проблемного продукта для аграриев, - на 0,4 процента!

Увеличился выпуск чугуна, стали, тканей, компьютеров (на 60,7 процента!), медицинского оборудования, электродвигателей, трансформаторов и других видов сложной технической продукции. А вот строителям надо готовиться к непростым временам. Падение покупательной способности населения в период вынужденного карантина ощутимо ударило именно по строительной отрасли. Кирпича стали производить меньше на 12 -15 процентов по сравнению с восемью месяцами прошлого года, товарного бетона — на 6,5 процента, стеновых блоков — основы индустриального домостроения — на 8,5 процента. Это сразу же сказалось на рынке жилья: стоимость квадратного метра поползла вверх, увеличившись, к примеру, в Москве на 2,5—4 процента за последние три месяца, по данным риелторов.

Владимир Гутенёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, считает, что, несмотря на достаточно сложную ситуацию, прежде всего с налоговыми недоимками по объективным причинам, статистика обнадёживает. Растёт производство продуктов и социальных товаров, обрабатывающая промышленность выходит из кризиса быстрее, чем сырьевые отрасли. Надо надеяться, что это первый признак нового вектора в развитии экономики, на который в соответствии с национальными целями пытается выйти Правительство, структурно переориентируя промышленность на приоритетное производство и экспорт высокотехнологичных товаров и услуг. Нужно поддерживать системообразующие отрасли, но упор делать на высокомаржинальные, высокотехнологичные направления, где существует большой потенциал импортозамещения, полагает депутат.