Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи

Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи

Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи

В ближайшие недели старшая сестра Беллы Хадид, 25-летняя Джиджи, впервые станет мамой — модель ждет ребенка от своего возлюбленного Зейна Малика. Однако поклонники сестер вчера успели заподозрить в беременности и 23-летнюю Беллу. В своем инстаграме она опубликовала снимок с сестрой, на котором обе они придерживают свои животы. При этом и у младшей из сестер Хадид он тоже выглядит немного округлившимся.


Белла и Джиджи Хадид

Однако интриговать интернет-юзеров Белла не стала и в подписи объяснила причину изменений в своей фигуре. Как оказалось, все дело было просто в плотном обеде.

11 июня 2020 года. Две булочки в духовки, но моя — это мой бургер, а у Джиджи — от Зейна,

— объяснила Белла.

Как это часто бывает в соцсетях, не прочитав подпись, поклонники звезды принялись поздравлять ее с радостной новостью, решив, что и она ждет первенца. Однако затем все же поняли, что Белла просто пошутила.

Мое сердце стало биться так часто, когда я увидела снимок. Но потом я прочитала описание...

— отметила подписчица Беллы.


Некоторые также решили, что Джиджи уже на самом деле стала матерью, так как Белла написала, что безумно любит "их двоих". По словам инсайдеров, модель действительно должна родить в сентябре, так что не исключено, что мамой она уже стала, но пока не спешит делиться новостями с общественностью.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

17 сентября 2020 года: праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»
17 сентября 2020 года: праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая
«Какой он красивый»: Ведущий радио-шоу запал на Чонгука из BTS
«Какой он красивый»: Ведущий радио-шоу запал на Чонгука из BTS
BTS объявили о концерте «Map of the Soul ON:E.»
BTS объявили о концерте «Map of the Soul ON:E.»
Чонгук наконец-то рассказал о своих родителях и проблемах в школе
Чонгук наконец-то рассказал о своих родителях и проблемах в школе
"Так и останется". Кремль о будущем отношений России и Белоруссии
"Так и останется". Кремль о будущем отношений России и Белоруссии
Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации
Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации
Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи
Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи
"Не до того". Японовед о судьбе мирного договора с РФ при новом премьере
"Не до того". Японовед о судьбе мирного договора с РФ при новом
Штаб-квартира девелопера ФСК переедет на Арбат
Штаб-квартира девелопера ФСК переедет на Арбат
Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко
Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода
Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы из банков
Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы
Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана
Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана

Топ на сегодня

Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных женских установок
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии индивидуализированного обучения детей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии

Еще по теме

Белла и Джиджи Хадид снялись для обложки британского Vogue
После расставания Джиджи Хадид с Зейном Маликом ее мать Иоланда опубликовала в соцсети загадочный пост
Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе
Семейный выход: Джиджи, Белла и Анвар Хадид с матерью Иоландой Фостер на премии "Женщина года"