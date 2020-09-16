«Библио-Глобус» запускает полетную программу в Санкт-Петербург из 6 городов России

Лидия Мартынова

Путешествие в Санкт-Петербург в осенне-зимнем сезоне стало еще доступнее. Туроператор «Библио-Глобус» запускает в город на Неве полетную программу из 6 городов России. Пакетный тур из Москвы на выходные с включенным перелетом обойдется меньше 10 000 р. на двоих.

ВЫЛЕТЫ ИЗ 6 ГОРОДОВ РОССИИ

Туроператор «Библио-Глобус» произвел сегодня «мини-сенсацию» на внутреннем рынке. Впервые крупный федеральный игрок запускает в Санкт-Петербург собственную туристическую перевозку.

По данным пресс-службы «Библио-Глобус», полетная программа стартует 28 сентября 2020 года и представлена ежедневными вылетами из Москвы, трижды в неделю из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы, а также два раза в неделю из Перми. В компании не исключают в перспективе расширения городов вылета.

Полеты в Санкт-Петербург будут осуществляться на крыльях стратегического партнёра туроператора - АК «Россия» на лайнерах Boeing 737-800 и Boeing 747-400.

СТОИМОСТЬ ТУРА С ПЕРЕЛЕТОМ НА 2 ДНЯ – МЕНЬШЕ 10 ТЫСЯЧ

На петербургском направлении «Библио-Глобус» предложит полные турпакеты, включающие перелет, размещение в лучших отелях Санкт-Петербурга, трансфер «аэропорт-отель-аэропорт» на комфортабельных автобусах и медицинское страхование, в том числе страховка от COVID- 19. Например, тур в период с 2 по 4 октября обойдется от 9800 р. на двоих.

По желанию туристов стандартный пакет может быть дополнен экскурсиями, забронировать которые можно как при покупке тура, так и на месте по прибытию в Санкт-Петербург.

По сообщению пресс-службы туроператора, в отельной базе по Санкт-Петербургу представлено более 60 объектов размещения, начиная от бюджетных вариантов до luxury-отелей. На гарантии «Библио-Глобус» уже 2000 номеров, и их количество будет увеличиваться.

В планах туроператора «Библио-Глобус» привезти в Санкт-Петербург к началу летнего сезона 2021 года более 150 тысяч россиян.

Напомним, в этом сезоне цены в отелях Санкт-Петербурга снизились на 30%.