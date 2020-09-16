Бюджетные смарт-часы, безрамочный iPad и никаких айфонов: Apple презентовала свои новинки

Вадим Карасев

Сегодня в городе Купертино в штате Калифорния состоялась ежегодная презентация Apple, во время которой компания по традиции представила свои очередные новые гаджеты. В этом году мероприятие отличалось от всех предыдущих сразу по двум причинам: во-первых, из-за пандемии коронавируса презентация прошла в онлайн-формате, а во-вторых, на ней впервые не было представлено самой ожидаемой новинки года — айфона нового поколения. Однако разработчикам компании все равно было чем удивить любителей "яблочной" продукции по всему миру — они презентовали новый безрамочный планшет и обновленные Apple Watch. Подробнее о новинках Apple читайте в новом материале NEWSTES.RU.

Apple Watch Series 6

В самом начале презентации генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что во время сегодняшней презентации в основном сфокусируется на двух новинках компании — смарт-часах и новом планшете. Кук заявил, что если раньше часы только показывали время, то теперь они меняют и даже "спасают" жизни своих обладателей.

После этого громкого вступительного слова операционный директор компании Джефф Уильямс представил обновленные Apple Watch Series 6. Их главным отличием от предыдущих моделей умных часов стала функция измерения уровня кислорода в крови, нехватка которого может провоцировать головные боли и плохое самочувствие.

Apple Watch Series 6

Новые часы будут полезны не только спортсменам, но и обычным людям: они смогут предупредить своих обладателей, что этот показатель сильно упал, сообщить им о необходимости проветрить помещение или выйти на прогулку. При этом Apple Watch Series 6 будут работать на процессоре A13, ранее использованном на iPhone 11, но адаптированном специально для смарт-часов.

Изменился и внешний вид новых смарт-часов: впервые в истории линейки они будут представлены в двух новых цветах — синем и красном. Кстати, по слухам, в синем цвете будут представлены и новые iPhone 12, презентация которых должна пройти в октябре. Линейка аксессуаров Apple Watch также пополнилась новыми ремешками — тканевыми с плетением и слитными силиконовыми.

Цена на смарт-часы новой серии в России будет начинаться с 36 990 рублей.

Бюджетные Apple Watch Se

Помимо обновленных Apple Watch Series 6 разработчики компании представили и их бюджетную версию — Apple Watch SE. Они совместят в себе современный дизайн смарт-часов последнего поколения и все важные функции, которые помогают их обладателям следить за своим состоянием здоровья и безопасностью. Отсутствовать в более дешевой версии Apple Watch Series 6 будет только функция измерения уровня кислорода в крови.

Бюджетными новые Apple Watch SE будут в том числе и за счет более простого железа, из которого будет выполнен их корпус. Их цена в России будет начинаться с 24 990 рублей.

Apple Watch Se

Новый iPad Air

В рамках новой презентации Apple был также представлен обновленный планшет iPad Air, главной фишкой которого стал ультрасовременный дизайн с безрамочным экраном, благодаря которому он стал едва ли не "двойником" более дорогого iPad Pro. Новый планшет оснащен сканером отпечатков пальцев — в отличие от предыдущих моделей, он теперь расположен в кнопке питания.

Обновленный iPad Air

Обновленный iPad Air первым получил процессор Apple A14 — поговаривают, что этот чип получит и новый iPhone 12, а также компьютеры, работающие на операционной системе на macOS. Новинка также оснащена задней камерой с разрешением в 12 мегапикселей и фронтальной камерой в 7 мегапикселей.

Обновленный iPad Air

Новые планшеты будут выпускаться не только в классических цветах: черном, белом и золотом, но и в двух новых — зеленом и синем. Цена на обновленный iPad Air в России будет начинаться от 55 990 рублей.

Кстати, во время презентации также было объявлено об обновлении самого доступного планшета в линейке Apple. Речь идет об iPad 8, который остался в прежнем дизайне с 10,2-дюймовым экраном и кнопкой "Домой" со встроенным сканером отпечатков пальцев. При этом его главным отличием стал более мощный чип A12X, который до этого устанавливался в iPad Pro 2018.

Обновленный iPad 8