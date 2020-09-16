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Более 5 тысяч школьников побывают в Санкт-Петербурге в рамках программы «Моя Россия»

Более 5 тысяч школьников побывают в Санкт-Петербурге в рамках программы «Моя Россия»

Более 5 тысяч школьников отправятся в познавательное путешествие по маршруту для школьников «Город-герой Ленинград», сообщает пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации.

Мероприятие состоится в рамках программы «Моя Россия» национального проекта «Культура».

Первая группа школьников отправится в поездку 19 сентября.

«В рамках этого маршрута более 5 тысяч школьников из Ленинградской области ознакомятся с историей северной столицы, оценят красоту Санкт-Петербурга и его памятников, посетят достопримечательности, которые входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», - сказала заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Школьники смогут увидеть архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей. Также они посетят Петергоф и прогуляются по Неве на комфортабельном теплоходе.

«В этом году вся страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы просто не могли не сделать на этом акцент при реализации проекта в Санкт-Петербурге, городе, который в те годы пережил страшную блокаду», – отметила Ольга Ярилова.

В рамках проекта «Город-герой Ленинград» юные путешественники посетят мемориальные места, расположенные в черте города, – Пискаревское мемориальное кладбище, монумент «Героическим защитникам Ленинграда», а также Центральный военно-морской музей имени Петра Великого. В маршрут также включено посещение исторического парка «Россия – моя история» и экскурсия в интерактивный музей-макет «Петровская Акватория».

В 2020 году более 16 тысяч детей из 85 регионов смогут посетить объекты культурного наследия страны. В путешествия поедут победители олимпиад и конкурсов, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов.

В этом году школьные экскурсии проводятся в рамках национального проекта «Культура» по 8 маршрутам: «Москва – Золотое Кольцо», «Моя Москва», «Город-герой Ленинград», «Кузбасс – кузница Победы», «Тайны деревянного зодчества», «Императорский маршрут», «Серебряное ожерелье. Псков», «Серебряное ожерелье. Великий Новгород». 

# Общество
По материалам: edu.ru

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