BTS объявили о концерте «Map of the Soul ON:E.»

Влада Некрасова

Вечером 14 сентября BTS появились в сети, чтобы объявить АРМИ о своем предстоящем виртуальном концерте «Map of the Soul ON:E.»

Парни поделились на Weverse, что мероприятие будет транслироваться дважды в течение одного уик-энда 10 и 11 октября. Первый показ программы запланирован на субботу в 6 часов утра по EST (североамериканскому восточному времени), а второй начнется в 3 часа утра следующего дня.

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Также, событие будет включать в себя выставку «Виртуальное 3D пространство», на которой будут размещены товары для продажи на Weverse, памятные вещи и особые секретные предметы, доступные только для глобального официального фан-клуба BTS. Билеты на концерт и выставку можно приобрести на Weverse-страничке «Бантан».

[공지] #BTS MAP OF THE SOUL ON:E 온라인 라이브 스트리밍 & #BTS EXHIBITION ‘MAP OF THE SOUL ON:E (오,늘)’ 온라인 전시 상세 안내 (+ENG/JPN/CHN)https://t.co/c9AWvXHkU6 — BTS_official (@bts_bighit) September 15, 2020

Еще одним сюрпризом, который активно обсуждают фанаты, стал именной гив от BTS, на котором будут разыгрываться денежные призы. Для участия фанатам достаточно сделать репосты официальных записей, поставить лайки и завести аккаунт в платежной системе PayPal для получения возможного выигрыша.

how map of the soul on:e is gonna be like pic.twitter.com/0ZbYsStQgq — marissa⁷ (@joonallnight) September 16, 2020

Ниже вы можете ознакомиться с прайсом предстоящего мероприятия группы.

[WEVERSE] MOTS ON:E concert live streaming and MOTS EXHIBITION (오,늘) OCT 10- 1900 OCT 11- 1600 Prices (USD) multi view- $41.94 Multi view + exhibit- $51.68 Two day pass- $76.25 Two day pass + exhibit- $85.569 Exhibit only- $12.708 pic.twitter.com/QcRBSiN3kV — Tannie News⁷ (@tannienews) September 15, 2020

«Может быть карантин — это и плохо, зато все мы можем попасть на концерт BTS и не надо для этого ехать на другой конец мира.. Я мечтал об этом больше всего на свете и теперь я схожу на бантан бойс ураааа»,

— счастливо отреагировал на новость поклонник. Подпишись на нас в Яндекс Новости