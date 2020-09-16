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BTS объявили о концерте «Map of the Soul ON:E.»

BTS объявили о концерте «Map of the Soul ON:E.»

Вечером 14 сентября BTS появились в сети, чтобы объявить АРМИ о своем предстоящем виртуальном концерте «Map of the Soul ON:E.»


Парни поделились на Weverse, что мероприятие будет транслироваться дважды в течение одного уик-энда 10 и 11 октября. Первый показ программы запланирован на субботу в 6 часов утра по EST (североамериканскому восточному времени), а второй начнется в 3 часа утра следующего дня.


Также, событие будет включать в себя выставку «Виртуальное 3D пространство», на которой будут размещены товары для продажи на Weverse, памятные вещи и особые секретные предметы, доступные только для глобального официального фан-клуба BTS. Билеты на концерт и выставку можно приобрести на Weverse-страничке «Бантан».

Еще одним сюрпризом, который активно обсуждают фанаты, стал именной гив от BTS, на котором будут разыгрываться денежные призы. Для участия фанатам достаточно сделать репосты официальных записей, поставить лайки и завести аккаунт в платежной системе PayPal для получения возможного выигрыша.

Ниже вы можете ознакомиться с прайсом предстоящего мероприятия группы.

«Может быть карантин — это и плохо, зато все мы можем попасть на концерт BTS и не надо для этого ехать на другой конец мира.. Я мечтал об этом больше всего на свете и теперь я схожу на бантан бойс ураааа»,

— счастливо отреагировал на новость поклонник. Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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