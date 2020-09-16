BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»

Анастасия Иванова

По мнению большой фанбазы «Бантан», самыми забавными моментами шоу «In The SOOP» являются случайные рекламные интеграции, во время которых айдолы ведут себя глупо и неестественно. Спросите, за что тогда АРМИ любят вставки с рекламами? Все просто: они очень быстро поднимают настроение. Давайте посмотрим, какие моменты обожают поклонники реалити-шоу…

𝖣-𝟛𝟡 𝘪 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘭𝘭 𝘴𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩 pic.twitter.com/7cGq1h2Dxm — кол ми шуга .d-𝟛𝟟 (@semperidems) September 14, 2020

RM однажды прорекламировал любимый телефон Samsung, который, намокнув под дождем, не перестал работать.

«Ох, как хорошо, что он все еще работает… Хотя… Это же Samsung»,

🐣✨ 광고 지민 CUT 아니 어떻게 이렇게 훌륭한 냉장고가 있지? 이럴수가! 굉장히 훌륭한 사이다가 아니야? 칠성사이다 아니 여행 갈 때 이런 고기 들고 다니면 나이스하겠는 걸? 아마도 헬로네이처 역시 고기는 믿고 보는 헬로네이처야 갈증 날 때는 칠성사이다 pic.twitter.com/Jv5CdNV5gS — 📥 렛또 (@JIMINI95s3) August 20, 2020

— высказал Джун, когда выбежал из дома, чтобы забрать намокший телефон.

А Шугу (Suga) рекламщики должны любить больше всего. Он всегда поворачивается с необходимым продуктом прямо к камере и долго улыбается, демонстрируя, как хорош этот товар! АРМИ часто шутят по этому поводу.

«Ахаха почему Юнги всегда так смешно залипает после своих реклам?»

«Разморозьте Юнги или ткните в него пальцем, уже все поняли, что он рекламирует женьшень»

광고주분들이 환장할 PPL 3단콤보(ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 🐿우와 냉장고 좋다~!!(시작 🐰이거~,, 나중에 갖고갈려구 내가(It's me) 🐰삼.성껀데 🐣아.니.어.떻.게.이.렇.게.훌.륭.한.냉.장.고.가.있.지? pic.twitter.com/Z1osOh0fay — 미역🌿 (@miyeok_jk) August 19, 2020

В следующем моменте с рекламой автомобилей Hyundai Юнгу уже помог Джин (Jin). Парочка разыграла серьезный диалог, который, по задумке организаторов шоу, должен был поднять продажи автосалонам.

«Он не сломается, даже если я залезу на него, верно?»

— задается вопросом Джин, говоря об авто.

Шугар поддерживает и отвечает, что машины Hyundai слишком хорошего качества, чтобы сломаться.

🐱 현대차 그렇게 나약하지 않아요.



진짜 프로다 프롴ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/SKyBNyfXVO — 뚜루💃🕺 (@hddurumdduru) December 12, 2019

АРМИ, видели ли вы как хорошо отыгрывают запланированные сцены BTS? Кто, по вашему мнению, заслуживает «Оскара» из всех этих хитрых зайчиков?

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