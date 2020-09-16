Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»

BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»

По мнению большой фанбазы «Бантан», самыми забавными моментами шоу «In The SOOP» являются случайные рекламные интеграции, во время которых айдолы ведут себя глупо и неестественно. Спросите, за что тогда АРМИ любят вставки с рекламами? Все просто: они очень быстро поднимают настроение. Давайте посмотрим, какие моменты обожают поклонники реалити-шоу…


RM однажды прорекламировал любимый телефон Samsung, который, намокнув под дождем, не перестал работать.

«Ох, как хорошо, что он все еще работает… Хотя… Это же Samsung»,

— высказал Джун, когда выбежал из дома, чтобы забрать намокший телефон.

А Шугу (Suga) рекламщики должны любить больше всего. Он всегда поворачивается с необходимым продуктом прямо к камере и долго улыбается, демонстрируя, как хорош этот товар! АРМИ часто шутят по этому поводу.

«Ахаха почему Юнги всегда так смешно залипает после своих реклам?»

«Разморозьте Юнги или ткните в него пальцем, уже все поняли, что он рекламирует женьшень»

В следующем моменте с рекламой автомобилей Hyundai Юнгу уже помог Джин (Jin). Парочка разыграла серьезный диалог, который, по задумке организаторов шоу, должен был поднять продажи автосалонам.

«Он не сломается, даже если я залезу на него, верно?»

— задается вопросом Джин, говоря об авто.

Шугар поддерживает и отвечает, что машины Hyundai слишком хорошего качества, чтобы сломаться.

АРМИ, видели ли вы как хорошо отыгрывают запланированные сцены BTS? Кто, по вашему мнению, заслуживает «Оскара» из всех этих хитрых зайчиков?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
В тверском «Кванториуме» открыли новый молодежный проект «IT-гараж»
В тверском «Кванториуме» открыли новый молодежный проект «IT-гараж»
В Якутии в 2021 году в шести колледжах и вузах откроются 28 мастерских
В Якутии в 2021 году в шести колледжах и вузах откроются 28 мастерских
В Дагестане начал работу мобильный технопарк «Кванториум»
В Дагестане начал работу мобильный технопарк «Кванториум»
Более 5 тысяч школьников побывают в Санкт-Петербурге в рамках программы «Моя Россия»
Более 5 тысяч школьников побывают в Санкт-Петербурге в рамках
В 30 сельских школах и школах малых городов Карелии открылись центры «Точка роста»
В 30 сельских школах и школах малых городов Карелии открылись центры
Российские школьники стали призерами III Международной олимпиады по экономике
Российские школьники стали призерами III Международной олимпиады по
ЕС рассматривает введение санкций по типу американского «акта Магнитского»
ЕС рассматривает введение санкций по типу американского «акта
Выставка "Ненавсегда" открылась для посетителей после ремонта Третьяковки
Выставка "Ненавсегда" открылась для посетителей после ремонта

Топ на сегодня

Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных женских установок
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии индивидуализированного обучения детей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии

Еще по теме

Лучшие Vkook-моменты свежего выпуска «In The SOOP»
Тэхён продает наушники! Налетай!
Грубо! Шуга из BTS не хочет быть соседом Чимина
Кто быстрее добежит до палатки? BTS заигрались в «In the SOOP»