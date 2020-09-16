Цены в отелях Санкт-Петербурга упали на 30%

Анастасия Иванова

В условиях закрытых границ стоимость туров в Санкт-Петербург заметно снизилась. Как говорят туроператоры, таких доступных цен на проживание в Петербурге в последние годы не было. В какую сумму обойдется путешествие в город на Неве, рассказали эксперты туристического рынка.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СНОВА ПРИНИМАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЕ ГРУППЫ

С 10 сентября власти Санкт-Петербурга разрешили музеям и паркам возобновить работу с туристическими компаниями и принимать организованные экскурсионные группы. Соответствующие изменения внесены в действующий стандарт безопасной деятельности музеев и парков.

Кроме того, с 12 сентября в городе возобновилась работа театров и кинотеатров, так что теперь у туристов есть выбор в проведении досуга в Петербурге.

ТУРОПЕРАТОРЫ ПРОГНОЗИРУЮТ ВЫСОКИЙ ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС

По данным продаж туроператоров, возвращение группового туризма активизировало спрос на туры в Санкт-Петербург.

Как напоминает директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, самое популярное экскурсионное направление России из-за ограничений по пандемии вынуждено пропустило летний сезон-2020, из-за чего город не досчитался большой аудитории организованных путешественников.

По данным туроператора «Интурист», интерес индивидуальных туристов к поездкам в Санкт-Петербург стал оживать со второй половины лета, так что продажи туров в августе практически сравнялись с объемами продаж августа-2019.

По мнению экспертов «Интуриста», восстановлению интереса к направлению помогла акция по возврату туристического кешбэка. Так, у «Интуриста» Санкт-Петербург вошел в ТОП самых продаваемых акционных направлений.

По данным Национального туроператора АЛЕАН, сегодня спрос на туры в Санкт-Петербург практически достиг прошлогоднего уровня. Правда, туристы не рискуют бронировать туры на несколько месяцев вперед: по данным АЛЕАН, в основном путевки приобретаются за 7-10 дней до поездки.

Этой осенью Санкт-Петербург сможет отыграть часть летних потерь за счет отложенного спроса.

Тем не менее, как считают представители туроператорских компаний «Тари Тур», «Дельфин», «Мультитур», TUI Россия, осенью Санкт-Петербург сможет отыграть часть летних потерь за счет отложенного спроса.

Так, по информации экспертов ««Дельфина», продажи первой недели сентября уже оказались выше, чем в прошлом году, почти на 40%. Представители туроператора «Мультитур» считают, что спрос будет расти по причине завершения пляжного сезона и доступности перевозки по направлению.

В TUI Россия также полагают, что с наступлением осеннего сезона Санкт-Петербург снова возглавит рейтинг направлений туров выходного дня. «Популярность Петербург связана как с огромным количеством объектов показа и удобной логистикой, так и разнообразием программ для любой аудитории», - говорят эксперты TUI Россия.

ЗАПРЕТ НА ПРИЕМ ДЕТСКИХ ГРУПП ОСЛАБИТ ПРОДАЖИ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

По информации туроператоров, направление востребовано у семейных туристов, молодых пар и путешественников старшего возраста. Кроме того, туры в город на Неве стало бронировать больше мини-групп по 5-6 человек: люди все чаще едут на выходные в Петербурге в компании друзей.

Впрочем, что огорчает туроператоров, так это невозможность принять осенью в Санкт-Петербурге организованные детские группы. По причине продолжающейся пандемии, действуют ограничения на выезд детских групп за пределы региона проживания. Как отмечают представители АЛЕАН, в предыдущие сезоны на туры в период школьных каникул в конце октября-начале ноября обычно был хороший спрос.

Ситуация усугубляется и тем, что большое количество детских групп перенесли отмененные поездки с весны как раз на осень

Как считает исполнительный директор ГК «Невские сезоны» Кирилл Соколов, фактический запрет на выезд детских групп в регионы России может привести к коллапсу в туристической сфере, так как до 80% несезонного туризма во многих регионах это как раз детский туризм. «Ситуация усугубляется и тем, что большое количество детских групп перенесли отмененные поездки с весны как раз на осень», - говорит он.

ЦЕНЫ В ОТЕЛЯХ УПАЛИ НА 30%

Путешествовать в Санкт-Петербург этой осенью выгодно. Как сообщают туроператоры, цены на размещение упали, и сегодня на отдельные даты можно забронировать номер в отеле 5* по цене комнаты в отеле 4* в сезоне-2019.

По информации «Дельфина», в среднем прайс петербургских отелей на 30% ниже прошлого года. По оценке специалистов АЛЕАН, особенно упали в цене гостиницы категории 3 и 4*. В таких объектах среднего уровня стоимость проживания снизилась примерно на 30%. Как добавляет Алена Громова из Coral Travel, например, номер в гостинице «Октябрьская» 4* на базе завтраков обойдется в сутки в 3 800 р.

Так дешево, как в этом году, отдохнуть в Петербурге было нельзя никогда, и вряд ли когда-то такое снова будет возможно

«Максимальные скидки на отели в этом сезоне достигали 50% от цен 2019 года. Так дешево, как в этом году, отдохнуть в Петербурге было нельзя никогда, и вряд ли когда-то такое снова будет возможно», - резюмирует Кирилл Соколов.

ТУРИСТЫ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БОЛЬШЕ

По наблюдениям туроператоров, из-за снижения цен в отелях туристы могут позволить себе больше. Как говорит директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, по этой причине вырос спрос на размещение в отелях 4 и 5*, что до пандемии многим туристам было «не по карману».

В этом тренде и увеличение длительности пребывания в городе. По информации экспертов туроператора АЛЕАН, в этом сезоне пользуется популярностью 10-дневная программа, насыщенная экскурсиями.

«В предыдущие годы туристы предпочитали более короткие, классические туры. Это связано со снижением стоимости проживания, так что за те же деньги клиенты могут позволить себе больше туристических услуг. Также многие гости часто пользуются возможностью апгрейда номера», - сообщили представители АЛЕАН.

Количество высокодоходных туристов с индивидуальным экскурсионным обслуживанием в Петербурге выросло

В «Интуристе» отмечают рост интереса к авиатурам выходного дня со стороны индивидуальных путешественников. «Количество высокодоходных туристов с индивидуальным экскурсионным обслуживанием в Петербурге выросло. Полагаем, что это те туристы, кто путешествовал по Европе, а в этом году в силу закрытых границ решил снова побывать в Петербурге и посвятить больше времени экскурсионной программе», - отмечают представители «Интуриста».

По их оценкам, в Петербург с целью отдыха поехало и больше туристов, которые прежде приезжали в город с деловыми целями. Обращают внимание в «Интуристе» и на еще один тренд сезона. Благодаря открытию дополнительного участка трассы М-11 от Чудово до Петербурга, в город на Неве более активно стали путешествовать на своих автомобилях туристы из московского региона.

КАК ПРОДВИГАЮТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСанкт-Петербург стал одним из продвигаемых направлений новой информационной кампании «Наполни выходные эмоциями», организованной Ростуризмом. Промокампания посвящена возможностям коротких поездок по стране в формате ситибрейков. О том, как можно увлекательно и интересно отдохнуть, отправившись, например, в Санкт-Петербург на выходные, рассказывает история молодых девушек.СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В СЕНТЯБРЕ

Coral Travel: тур выходного дня «Три дня с Петербургом» (проживание в отеле «Октябрьская» 4*, BB, экскурсионное обслуживание) обойдется от 10 240 р. на одного человека (без учета стоимости дороги).

«Интурист»: пакетный тур с включенным авиаперелетом на выходные (2 ночи) с проживанием в отеле 3* на завтраках обойдется от 15 848 р.

«Тари тур»: тур «Выходные в Санкт-Петербурге» (2 дня/1 ночь) обойдется от 5250 р. на одного (без дороги).

«Дельфин»: тур «Санкт-Петербург - день за днем. Петербургские истории» (3 дня/2ночи, отель, завтраки, экскурсионное обслуживание) стоит от 12 540 р. на двоих (без учета дороги).

TUI Россия: тур «З дня в Санкт-Петербурге. Лайт» (2 ночи в отеле на завтраках, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи и сопровождение гида) – от 5 000 р. на человека (без учета дороги).

АЛЕАН: тур «Блистательная столица трех веков ЛАЙТ» с 18 по 20 сентября обойдется в 5500 р. на человека. В эту сумму входит проживание в отеле «Киевская» 3* (2 ночи в 1-местном номере, завтраки), загородная экскурсия в Петергоф и автобусная обзорная экскурсия по городу.

«Мультитур»: тур «Петербургская коллекция». Возможны ежедневные заезды, продолжительность программы от 2 до 7 дней. Минимальная цена тура от 2-х ночей - от 8050 р. (без стоимости проезда до Санкт-Петербурга и обратно).