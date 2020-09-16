Чонгук наконец-то рассказал о своих родителях и проблемах в школе

Лидия Мартынова

Фанаты BTS просто обожают, когда их любимые айдолы выходят в прямой эфир и рассказывают о том, что происходит в их жизни: о музыке, о работе, об отдыхе и, конечно, о своей семье. Далеко не все мемберы бойз-бэнда готовы рассказывать о личном, поэтому каждая фраза о важном для АРМИ – на вес золота.

В одной из таких LIVE-трансляций Чонгук (Jungkook) решил приоткрыть завесу тайны и немного рассказать поклонникам о своей семье. Несмотря на то, что Золотой Макнэ всей душой любит своих родителей, его детство не всегда было на 100% радужным.

Парень признался, что его родители не ругали его за плохие оценки в школе, но однажды, когда мальчик решил списать какой-то тест, дома ему хорошенько влетело от мамы. Чонгук признается, что сейчас уже не помнит, что именно она сказала ему.

«Она сказала что-то вроде: «Мне все равно, получишь ли ты 100 или 0 баллов за тест. Речь идет о том, что ты поступил нечестно»,

"i don't care if you got a 100 or 0, the issue here is that you cheated"

no wonder jungkook turned out to be the best boy ever pic.twitter.com/bnSfdAI3B0 — min⁷⁉️ (@gothykook) July 21, 2020

– рассказал айдол.

Но чтобы фанаты не решили, что Чонгук пытается сделать из своих родителей каких-то монстров, парень поспешил добавить:

«Когда я был младше, я мог делать все, что угодно. Они позволяли мне быть самим собой».

Правда, когда музыкант делал что-то «очевидно плохое», его мама и папа не отказывались от критики в адрес сына.

[ARTICLE] Jungkook’s parents have always been supportive of his dreams. “My parents were like that. When I was young, no matter what I did, they let me be and do whatever I wanted to do. They only scolded me and corrected me when I did things that were obviously wrong.” pic.twitter.com/7rW4k5FcZ7 — ᴊuɴɢᴋᴏᴏᴋ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs ʲᵏ ➳🦋¹¹³/₁₀₁ -EXAM WEEK (@Daily_JKUpdate) May 1, 2020

Свой небольшой монолог о любимой семье Чонгук закончил словами благодарности:

«До сегодняшнего дня я почти не знал, что такое быть в стрессе. И за это я очень благодарен своим родителям».

When I was young,no matter what I did, they let me be and do whatever I wanted to do.They only scolded me and corrected me when I did things that were obviously wrong. So,up until now, I’ve never been under a huge amount of stress. So I’m really grateful for that+. #BTS #Jungkook pic.twitter.com/eZJcEBKxXY — y ⁷ (@softtanies) March 14, 2020

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