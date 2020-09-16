Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чонгук наконец-то рассказал о своих родителях и проблемах в школе

Чонгук наконец-то рассказал о своих родителях и проблемах в школе

Фанаты BTS просто обожают, когда их любимые айдолы выходят в прямой эфир и рассказывают о том, что происходит в их жизни: о музыке, о работе, об отдыхе и, конечно, о своей семье. Далеко не все мемберы бойз-бэнда готовы рассказывать о личном, поэтому каждая фраза о важном для АРМИ – на вес золота.


В одной из таких LIVE-трансляций Чонгук (Jungkook) решил приоткрыть завесу тайны и немного рассказать поклонникам о своей семье. Несмотря на то, что Золотой Макнэ всей душой любит своих родителей, его детство не всегда было на 100% радужным.


Парень признался, что его родители не ругали его за плохие оценки в школе, но однажды, когда мальчик решил списать какой-то тест, дома ему хорошенько влетело от мамы. Чонгук признается, что сейчас уже не помнит, что именно она сказала ему.

«Она сказала что-то вроде: «Мне все равно, получишь ли ты 100 или 0 баллов за тест. Речь идет о том, что ты поступил нечестно»,

– рассказал айдол.

Но чтобы фанаты не решили, что Чонгук пытается сделать из своих родителей каких-то монстров, парень поспешил добавить:

«Когда я был младше, я мог делать все, что угодно. Они позволяли мне быть самим собой».

Правда, когда музыкант делал что-то «очевидно плохое», его мама и папа не отказывались от критики в адрес сына.

Свой небольшой монолог о любимой семье Чонгук закончил словами благодарности:

«До сегодняшнего дня я почти не знал, что такое быть в стрессе. И за это я очень благодарен своим родителям».

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

17 сентября 2020 года: праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»
17 сентября 2020 года: праздник иконы Божьей Матери «Неопалимая
«Какой он красивый»: Ведущий радио-шоу запал на Чонгука из BTS
«Какой он красивый»: Ведущий радио-шоу запал на Чонгука из BTS
BTS объявили о концерте «Map of the Soul ON:E.»
BTS объявили о концерте «Map of the Soul ON:E.»
Чонгук наконец-то рассказал о своих родителях и проблемах в школе
Чонгук наконец-то рассказал о своих родителях и проблемах в школе
"Так и останется". Кремль о будущем отношений России и Белоруссии
"Так и останется". Кремль о будущем отношений России и Белоруссии
Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации
Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации
Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи
Белла Хадид опубликовала шутливое фото с беременной сестрой Джиджи
"Не до того". Японовед о судьбе мирного договора с РФ при новом премьере
"Не до того". Японовед о судьбе мирного договора с РФ при новом
Штаб-квартира девелопера ФСК переедет на Арбат
Штаб-квартира девелопера ФСК переедет на Арбат
Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко
Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода
Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы из банков
Эксперт: Активно управляющие своими финансами уже вывели ресурсы
Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана
Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана

Топ на сегодня

Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных женских установок
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии индивидуализированного обучения детей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии

Еще по теме

Чонгук френдзонит Чимина уже 7 лет подряд
«Срочно хочу целоваться», — Чонгук из BTS рассказал о своих тайных желаниях
Как только ума хватило?! Наглый Чонгук обидел BTS
АРМИ взволнованы! Похудевший Чонгук напугал поклонников