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Что означает измена во сне? Может ли это привести к ней в реальности?

Вряд ли в отношениях может произойти что-тобольнее и ужаснее, чем измена. Сны часто выступают в качестве проявления нашихопасений и страхов – поэтому совсем не удивительно, что может приснитьсямомент, как тебя предает близкий человек или ты сам это делаешь. Прежде чемначинать усиленно нервничать, следует прежде всего разобраться в том, что жестало причиной подобных сновидений.К чему снится собственная измена?
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По материалам: intrigue

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