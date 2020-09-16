Что означает измена во сне? Может ли это привести к ней в реальности?

Алексей Вольцев

Вряд ли в отношениях может произойти что-тобольнее и ужаснее, чем измена. Сны часто выступают в качестве проявления нашихопасений и страхов – поэтому совсем не удивительно, что может приснитьсямомент, как тебя предает близкий человек или ты сам это делаешь. Прежде чемначинать усиленно нервничать, следует прежде всего разобраться в том, что жестало причиной подобных сновидений.К чему снится собственная измена?