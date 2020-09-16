Декупаж в интерьере кухни: секреты от экспертов

Роман Иванов

Пришло время сменить кухонную мебель? Что ж, вопрос этот требует грамотного подхода во всех отношениях. Ведь, ни для кого не секрет, что процесс, связанный со сменой интерьера в доме, обновления мебели и даже косметический ремонт всего в одной комнате большого дома – вопрос, требующий крепкой нервной системы, достаточных денежных сбережений и, конечно же, силы воли довести дело до конца, не бросив все на полпути.

В этой статье мы хотим поделиться некоторыми секретами древней, но очень популярной и оригинальной техники ручного декора – декупажа. Это направление современного хенд мейда пользуется повышенным интересом, как у профессионалов (дизайнеров, модельеров, оформителей), так и у начинающих мастеров рукоделия.

Декупаж салфетками широко используется опытными мастерами в оформлении разных типов поверхностей. В декупажной технике украшают интерьеры, посуду, сувениры, текстильные изделия, предметы мебели и многое другое.

Декупаж мебели: в каких случаях применяется?

Техника декупажа представляет собой перенос изображения из бумажного носителя на любую поверхность: деревянную, пластиковую, керамическую, стеклянную, текстильную и так далее. Процесс несложный, однако, требует усидчивости и внимательности к деталям.

Итак, в каких случаях можно применить декупаж мебели:

если требуется ремонт или реставрация;

если нужно кардинально сменить стиль;

если нужно освежить интерьер.

Если у вас есть старая кухонная мебель, доставшаяся по наследству, не спешите избавляться от нее. Старинные предметы мебели весьма ценны сегодня и всегда колоритно выглядят в любом интерьере.

Если ваша кухня имеет много повреждений за долгие годы эксплуатации, но вам не хочется ее менять на другую мебель, не меняйте!

Если вам наскучил привычный стиль вашего домашнего интерьера и хочется новых красок, освежите палитру цветов и добавьте текстуру. Современное рукоделие и секреты от наших экспертов помогут вдохнуть в старые поверхности новую жизнь. Используя простые и доступные методы современного хенд мейда, вам удастся не только обновить кухню, но и значительно сэкономить семейный бюджет.

С чего начать подготовку к декупажу?

Качественная подготовка мебели к декупажному декору является залогом успешного результата. Поэтому не стоит лениться! Уделите достаточно времени для того, чтобы подготовить поверхности мебели к преображению.

Подготовительные работы состоят из таких этапов:

Очищение поверхностей от грязи; Устранение старых пятен и сложных загрязнений; Шлифовка поверхностей для устранения лишних включений и элементов; Грунтовка поверхностей для устранения неровностей, сколов, трещин.

Помните, чистая и идеально ровная поверхность позволит вам достигнуть максимально красивого результата. На подготовленную поверхность гораздо проще переносить декупаж, к тому же рисунок, узор или орнамент впоследствии будет выглядеть аккуратно, симметрично и презентабельно.

Секреты грунтовки

У многих начинающих декораторов часто возникает вопрос, для чего необходимо грунтовать поверхность, и почему этот этап подготовки нельзя пропустить? Грунтовка позволяет устранить все изъяны поверхности: любые неровности и вмятины. Более того, если на поверхности мебели имеются трещины или значительные сколы, при помощи грунтовки их можно удалить.

С трещинами все просто: необходимо заполнить полости грунтовкой и выровнять поверхность при помощи шпателя. Для того, чтобы «нарастить» участок скола, также потребуется грунтовка или гипс. Используйте небольшое количество грунтовки, постепенно добавляя состав, и придавая сколу необходимой формы. Например, если вы занимаетесь реставрацией уголка тумбы, наносите грунтовку до тех пор, пока не достигнете результата.

Еще одним бесспорным преимуществом грунтования является создание идеальной основы для предстоящих декоративных работ. Если вы решили предварительно окрасить мебель красками, ровная белая поверхность позволит краскам равномерно лечь. Если же декупаж будет проводиться поверх грунтовки, это позволит рисунку максимально четко проявиться на белом фоне.

Как защитить декупаж?

Чтобы ваша работа надолго сохранила свои практичные, функциональные и эстетические характеристики, позаботьтесь о защите поверхности. Для этого используйте специальные защитные лаки для декупажа, которые следует наносить поверх декупажа. Таким образом, ваша декупажная кухня будет устойчива к влиянию таких внешних факторов, как влага, ультрафиолет, перепады температур. Кроме защитных свойств, лаки придадут поверхности мебели более презентабельного вида.