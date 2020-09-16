Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере

Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере

Совсем скоро ребята из южнокорейской к-поп группы BTS презентуют собственную мобильную игру «BTS Universe Story» в партнерстве с игровой компанией Netmarble. До ее выхода осталось чуть больше недели! Поклонники с нетерпением ждут новинки. А ребята только подогревают к ней интерес. В течении месяца BTS публиковали короткие отрывки из новой игры. А вчера компания выложила на YouTube-канале полноценный трейлер. И сюжет будущей игры действительно захватывает!


Поклонников больше всего впечатлил момент, где Джин (Jin) и RM чуть не подрались. Посмотри, как это было! Некоторые даже успели испугаться за ребят.


Кроме этого, АРМИ впечатлил горящий дом и мир, превращающийся в анимацию. BTS по-настоящему потрудились и приготовили что-то невероятное для своих слушателей.

«Создавайте и делитесь интерактивными историями в „BTS Universe“! Предварительная регистрация уже открыта. Мы подготовили для вас специальную подборку костюмов»,

— говорится в трейлере.

Напомним, что уже 24 сентября игра станет доступна. А ты готов окунуться в виртуальны мир BTS? Пиши в комментариях, что больше всего ты ждешь от этой игры.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
В тверском «Кванториуме» открыли новый молодежный проект «IT-гараж»
В тверском «Кванториуме» открыли новый молодежный проект «IT-гараж»
В Якутии в 2021 году в шести колледжах и вузах откроются 28 мастерских
В Якутии в 2021 году в шести колледжах и вузах откроются 28 мастерских
В Дагестане начал работу мобильный технопарк «Кванториум»
В Дагестане начал работу мобильный технопарк «Кванториум»
Более 5 тысяч школьников побывают в Санкт-Петербурге в рамках программы «Моя Россия»
Более 5 тысяч школьников побывают в Санкт-Петербурге в рамках
В 30 сельских школах и школах малых городов Карелии открылись центры «Точка роста»
В 30 сельских школах и школах малых городов Карелии открылись центры
Российские школьники стали призерами III Международной олимпиады по экономике
Российские школьники стали призерами III Международной олимпиады по
ЕС рассматривает введение санкций по типу американского «акта Магнитского»
ЕС рассматривает введение санкций по типу американского «акта
Выставка "Ненавсегда" открылась для посетителей после ремонта Третьяковки
Выставка "Ненавсегда" открылась для посетителей после ремонта

Топ на сегодня

Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
ЦИК подведет результаты довыборов в Госдуму в среду
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных женских установок
Как женщина сама притягивает проблемы в свою жизнь: 5 токсичных
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
Новая книга Джоан Роулинг вызвала волну критики в Сети
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии индивидуализированного обучения детей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят стратегии

Еще по теме

Break The Silence: The Movie: Джин опять раскрывает секреты
BTS HYYH возвращается. Новая компьютерная игра BTS
В Сети появился официальный трейлер шестого сезона "Игры престолов"
Опубликован первый трейлер фильма «Звёздные войны: Изгой»