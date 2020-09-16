Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере

Алексей Вольцев

Совсем скоро ребята из южнокорейской к-поп группы BTS презентуют собственную мобильную игру «BTS Universe Story» в партнерстве с игровой компанией Netmarble. До ее выхода осталось чуть больше недели! Поклонники с нетерпением ждут новинки. А ребята только подогревают к ней интерес. В течении месяца BTS публиковали короткие отрывки из новой игры. А вчера компания выложила на YouTube-канале полноценный трейлер. И сюжет будущей игры действительно захватывает!

Поклонников больше всего впечатлил момент, где Джин (Jin) и RM чуть не подрались. Посмотри, как это было! Некоторые даже успели испугаться за ребят.

Кроме этого, АРМИ впечатлил горящий дом и мир, превращающийся в анимацию. BTS по-настоящему потрудились и приготовили что-то невероятное для своих слушателей.

«Создавайте и делитесь интерактивными историями в „BTS Universe“! Предварительная регистрация уже открыта. Мы подготовили для вас специальную подборку костюмов»,

— говорится в трейлере.

Напомним, что уже 24 сентября игра станет доступна. А ты готов окунуться в виртуальны мир BTS? Пиши в комментариях, что больше всего ты ждешь от этой игры.

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