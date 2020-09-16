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Дочь Легкоступовой может тяжело заболеть из-за смерти матери

Дочь Легкоступовой может тяжело заболеть из-за смерти матери

Публика поражена тайной гибели Валентины Легкоступовой, ушедшей 14 августа 2020 года, а также, количеством деталей, обрастающих вокруг этой истории ежедневно. Например, общественность удивлена поведением Анетты Бриль, дочери певицы, которая сразу же после смерти знаменитой матери начала появляться на шоу, поднимать себе репутацию, а также публично ссориться с Фирсовым и позорить его в каждом предложенном ей интервью.


Неужели девушка не нашла и минуты на траур и почтение памяти любимой матери? Или они не были так близки, как она вещает с экранов ТВ?

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Утро в Дзинтарис❤️

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«Мы, как родственники известного человека, не можем столь ярко демонстрировать свои эмоции»,

— прокомментировала свое холодное отношение Анетта.
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❤️✌️

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На защиту встала близкая подруга Бриль Елена Перелыгина, которая является клиническим психологом. Она заявила, что дочь Легкоступовой сейчас на самом деле в критическом состоянии, ее глубокая депрессия не позволяет ей вернуться к нормальному образу жизни. Она сильно тоскует по матери и винит себя за то, что не уделила должного внимания ситуации с падением Валентины.

«Это очень опасно для ее здоровья. Люди, которые показывают свои эмоции, легче переносят психологические травмы. Для тех, кто «закрывается», последствия могут быть очень серьезными»,

— поддержала она знаменитую дочь Валентины. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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