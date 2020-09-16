Дочь Легкоступовой может тяжело заболеть из-за смерти матери
Публика поражена тайной гибели Валентины Легкоступовой, ушедшей 14 августа 2020 года, а также, количеством деталей, обрастающих вокруг этой истории ежедневно. Например, общественность удивлена поведением Анетты Бриль, дочери певицы, которая сразу же после смерти знаменитой матери начала появляться на шоу, поднимать себе репутацию, а также публично ссориться с Фирсовым и позорить его в каждом предложенном ей интервью.
Неужели девушка не нашла и минуты на траур и почтение памяти любимой матери? Или они не были так близки, как она вещает с экранов ТВ?
«Мы, как родственники известного человека, не можем столь ярко демонстрировать свои эмоции»,— прокомментировала свое холодное отношение Анетта.
На защиту встала близкая подруга Бриль Елена Перелыгина, которая является клиническим психологом. Она заявила, что дочь Легкоступовой сейчас на самом деле в критическом состоянии, ее глубокая депрессия не позволяет ей вернуться к нормальному образу жизни. Она сильно тоскует по матери и винит себя за то, что не уделила должного внимания ситуации с падением Валентины.
«Это очень опасно для ее здоровья. Люди, которые показывают свои эмоции, легче переносят психологические травмы. Для тех, кто «закрывается», последствия могут быть очень серьезными»,— поддержала она знаменитую дочь Валентины.