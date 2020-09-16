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Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США

Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
Дым от пожаров на тихоокеанском побережье дошел до атлантического побережья США, сообщила Национальная метеорологическая служба.

По ее данным, некоторая часть дыма от пожаров перенеслась более чем на 3,5 тысячи километров и достигла столицы США - Вашингтона. Дым разносят высотные струйные течения в атмосфере.

От пожаров больше всего пострадало качество воздуха в пяти городах штата Орегон, включая Портленд. Опасный уровень загрязненности воздуха отмечается также в штатах Вашингтон и Калифорния. В пострадавших городах Орегона коэффициент загрязненности вышел за отметку 500, которая ранее считалась крайней для этой шкалы.

# В мире
По материалам: ria.ru

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