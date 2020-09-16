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ЕС рассматривает введение санкций по типу американского «акта Магнитского»

ЕС рассматривает введение санкций по типу американского «акта Магнитского»

Выступая сегодня, 16 сентября, с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала ряд громких заявлений на фоне раскручиваемой на Западе ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Она отметила, что история с «отравлением Навального» не останется без ответа, «сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить это».

По ее словам Еврокомиссия уже разработала предложения о создании санкционного режима, аналогичного американскому «акту Магнитского».

«Этот институт не раз призывал к введению „акта Магнитского“. Я могу объявить, что мы выступим с предложениями», — подчеркнула она.

По ее словам, «ЕС должен дополнить набор инструментов» для введения санкций.

Урсула фон дер Ляйен затронула также вопрос о необходимости реформирования международных институтов, таких как Всемирная торговая организация, ООН и Всемирная организация здравоохранения. Как она заявила, это связано с тем, что они «впадают в паралич» и неспособны решать глобальные кризисы, конфликты и вызовы.

«Для этого они нуждаются в реформировании», — заключила она.

ИА Newstes напоминает: акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан тогдашним президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия «закона Магнитского» на другие страны.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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