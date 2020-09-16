Евгения Медведева решила вернуться в команду Этери Тутберидзе

Вадим Карасев

20-летняя российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в команду тренера Этери Тутберидзе. С ней Медведева работала с детства, но после Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году, где она завоевала две серебряные медали, фигуристка прекратила сотрудничать со своей наставницей и переехала в Торонто. Там она стала выступать под руководством канадского тренера Брайана Орсера.

Новость уже подтвердила и Этери Тутберидзе, которая опубликовала в инстаграме снимок со своей подопечной.





Этери Тутберидзе, Евгения Медведева и Даниил Глейхенгауз Без громких обещаний. Просто работаем,

— написала она.

А Медведева некоторое время назад впервые прокомментировала свое возвращение к Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. Безумно благодарна за его понимание. Он отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению. Мы сохранили с ним хорошие теплые отношения — никаких конфликтов, ничего. Я рада, что так получилось. Сейчас у нас с Этери Георгиевной все хорошо. Мы встретились и поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим,

— заявила Медведева.





После Олимпиады Медведева не скрывала своего разочарования. Она явно расстроилась из-за того, что не завоевала золото, которое досталось другой российской фигуристке Алине Загитовой. Девушек часто "стравливали". Впрочем, они и правда никогда не были подругами и считали друг друга соперницами. Как рассказывала Этери Тутберидзе, Медведева открыто обвиняла ее в своем втором месте и говорила, что той следовало оставить Загитову в юниорах хотя бы еще на год — тогда золотая медаль на Олимпиаде, вероятно, досталась бы ей.





Евгения Медведева и Алина Загитова

После соревнований в Южной Корее Этери Тутберидзе действительно сильно критиковали, обвиняя ее в том, что она поставила своим подопечным неравноценные программы. Ей часто ставят в укор то, что она может работать только с совсем юными спортсменками, которые исполняют невероятно сложные элементы и часто становятся сенсациями в мире спорта. Однако, как только они становятся старше, интерес у тренера к своим подопечным пропадает, и она переключается на других подающих надежды спортсменок. Так, многие из них, не выдерживая психологического давления, рано уходят из профессионального спорта, как это сделала Юлия Липницкая.

В спортивных кругах уже прокомментировали новость о возвращении Евгении к Этери.

Возвращение Медведевой к Тутберидзе? Я очень рада. Это достойное решение двух женщин,

— считает прославленный тренер Татьяна Тарасова.





Этери Тутберидзе и Евгения Медведева

Решение уйти от Тутберидзе Медведева объясняла тем, что она хотела развития в карьере.

Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать. Я все-таки хочу провести долгую карьеру. Собственно, из-за этого происходят такие большие перемены,

— говорила Евгения Медведева.

Под руководством канадского специалиста Медведева выиграла бронзу на чемпионате мира, но не смогла пройти в финал Гран-при, из-за чего подверглась критике в сети и вынуждена была на время уйти из интернет-пространства. Почему она все же решила вернуться к своей наставнице, неизвестно.

Стоит отметить, что Этери Тутберидзе является одним из самых обсуждаемых и, пожалуй, неоднозначных российских тренеров. Несмотря на большие успехи ее подопечных, ее часто критикуют, причем в том числе и коллеги. Так, в прошлом году в сети разгорелся большой скандал между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе, причиной которого стал временный уход из спорта Алины Загитовой, которую тренировала Этери. Свой перерыв в профессиональной карьере 18-летняя Загитова объяснила желанием поработать в шоу "Ледниковый период" на Первом канале, за что трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предложила исключить ее из состава сборной России. Представители Тутберидзе обвинили Плющенко в переманивании ее спортсменов, а он, в свою очередь, ответил, что дети из ее школы приходят к нему добровольно.



