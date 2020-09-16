Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах

ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах

В Фонде развития гражданского общества состоялась экспертная встреча, в рамках которой гости подвели итоги Единого дня голосования. Председатель правления организации Константин Костин рассказал об основных тенденциях избирательных кампаний и выводах, которые можно сделать по результатам выборов, прошедших в 83 регионах страны.

По словам Костина, эти результаты Единого дня голосования говорят о положительных итогах многолетней системной работы федерального центра по повышению качества государственного управления в регионах. Он также  напомнил, что после возвращения выборов губернаторов регионы возглавляли в основном руководители, имеющие в первую очередь политический опыт, а компетенции по управлению экономикой и взаимодействию с федеральными органами власти спускались на уровень заместителей, что часто приводило к "дефициту достижений".

"В 2016 году, это стало заметно социологически, уровень доверия к институту губернаторов начал снижаться. В качестве ответа Кремль пересмотрел подходы к подбору кандидатов на губернаторские должности. Компетенции, связанные с управлением экономикой, и практические навыки рабочего взаимодействия с федеральным правительством стали необходимым требованием. По сути, был сформулирован кандидатский минимум для будущих губернаторов. Кстати, как и в науке, набрать необходимые знания можно заочно или закончив аспирантуру, то есть соответствующие курсы при академии госслужбы. Текущие результаты выборов, а также рост показателей доверия к институту губернаторов, позволяют сделать выводы о правильности этого подхода", - отметил Константин Костин.

Она также прокомментировал успех "Единой России" на прошедших выборах. "Успех действительно есть, потому что партия во всех законодательных собраниях получила большинство, а самое главное, она сумела нарастить стартовый рейтинг, который был у нее на момент начала кампании, и везде результаты лучше, чем стартовый рейтинг, – позволяет сделать прогноз, что "Единая Россия" точно получит большинство на выборах в Государственную Думу", - считает эксперт.

Помимо роста качества госуправления, отмеченного главой ФоРГО, эксперты озвучили еще ряд интересных мыслей. 

К примеру, политконсультант Виктор Потуремский отметил, что многодневное голосование позволило увеличить явку (с 44,6% до 47,5%). Самая необычная цифра — на выборах в ЕАО. Там необычайный рост явки, на 41 процентный пункт, что связано с фигурой нового губернатора Гольдштейна, считает эксперт.

"Возникло несколько интересных эффектов пандемии.Прежде всего, вырос запрос на информацию в сторону власти и внимание к власти вообще. оценка – по крайней мере на губернаторских выборах, – по большому счету, это оценка, которую получила власть за свою работу в течение этого года.Люди признают, что в течение острого периода власти удалось перезагрузить медицинскую отрасль", - считает Потуремский.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада
Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада
"Кинотавр-2020": Сабина Ахмедова, Анна Чиповская и другие на премьере фильма "Конференция"
"Кинотавр-2020": Сабина Ахмедова, Анна Чиповская и другие на премьере
Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19
Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19
Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех
ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле Навального
Россия направила в ЕС девять вопросов по «нестыковкам» в деле
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой
10 вещей, которые нельзя подбирать на улице и приносить домой
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов
В Москве пройдёт Всероссийский форум лидеров студенческих инициатив
В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»
В Алтайском крае проходит форум «Дни образования на Алтае–2020»
В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители конкурса «Учитель будущего»
В Приволжском федеральном округе объявлены команды-победители
"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных
"Аэрофлот" увеличил стоимость перевозки животных

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных
Еще одна страна открыла границу для россиян
Еще одна страна открыла границу для россиян
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Еще по теме

Либеральная оппозиция получила 15 процентов мест по итогам выборов в Москве
Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящий единый день голосования
Глава ФоРГО указал на главные итоги Единого дня голосования
Итоги выборов президента РФ отменили на 18 участках