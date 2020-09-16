ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах

Вадим Карасев

В Фонде развития гражданского общества состоялась экспертная встреча, в рамках которой гости подвели итоги Единого дня голосования. Председатель правления организации Константин Костин рассказал об основных тенденциях избирательных кампаний и выводах, которые можно сделать по результатам выборов, прошедших в 83 регионах страны.



По словам Костина, эти результаты Единого дня голосования говорят о положительных итогах многолетней системной работы федерального центра по повышению качества государственного управления в регионах. Он также напомнил, что после возвращения выборов губернаторов регионы возглавляли в основном руководители, имеющие в первую очередь политический опыт, а компетенции по управлению экономикой и взаимодействию с федеральными органами власти спускались на уровень заместителей, что часто приводило к "дефициту достижений".

"В 2016 году, это стало заметно социологически, уровень доверия к институту губернаторов начал снижаться. В качестве ответа Кремль пересмотрел подходы к подбору кандидатов на губернаторские должности. Компетенции, связанные с управлением экономикой, и практические навыки рабочего взаимодействия с федеральным правительством стали необходимым требованием. По сути, был сформулирован кандидатский минимум для будущих губернаторов. Кстати, как и в науке, набрать необходимые знания можно заочно или закончив аспирантуру, то есть соответствующие курсы при академии госслужбы. Текущие результаты выборов, а также рост показателей доверия к институту губернаторов, позволяют сделать выводы о правильности этого подхода", - отметил Константин Костин.

Она также прокомментировал успех "Единой России" на прошедших выборах. "Успех действительно есть, потому что партия во всех законодательных собраниях получила большинство, а самое главное, она сумела нарастить стартовый рейтинг, который был у нее на момент начала кампании, и везде результаты лучше, чем стартовый рейтинг, – позволяет сделать прогноз, что "Единая Россия" точно получит большинство на выборах в Государственную Думу", - считает эксперт.

Помимо роста качества госуправления, отмеченного главой ФоРГО, эксперты озвучили еще ряд интересных мыслей.

К примеру, политконсультант Виктор Потуремский отметил, что многодневное голосование позволило увеличить явку (с 44,6% до 47,5%). Самая необычная цифра — на выборах в ЕАО. Там необычайный рост явки, на 41 процентный пункт, что связано с фигурой нового губернатора Гольдштейна, считает эксперт.

"Возникло несколько интересных эффектов пандемии.Прежде всего, вырос запрос на информацию в сторону власти и внимание к власти вообще. оценка – по крайней мере на губернаторских выборах, – по большому счету, это оценка, которую получила власть за свою работу в течение этого года.Люди признают, что в течение острого периода власти удалось перезагрузить медицинскую отрасль", - считает Потуремский.

