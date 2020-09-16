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ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока — 2»

ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ предложило США сделку ценой в 1 млрд евро в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 16 сентября, сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Германия выразила готовность вложить до 1 млрд евро в строительство в стране двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.

«В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в правительстве ФРГ допустили остановку «Северного потока — 2», к достройке которого сейчас готовится «Газпром». По данным агентства dpa, канцлер Германии Ангела Меркель провела закрытое заседание фракции правящих партий, на котором предложила, чтобы судьбу балтийского газопровода решили на общеевропейском уровне.

На фоне истории с оппозиционером Алексеем Навальным, который сейчас находится в берлинской клинике «Шарите», в Германии активизировались политики-противники балтийского газопровода, однако, как отмечает Spiegel, поддержка проекта в правящих партиях остается. В ФРГ не обсуждают, почему история с Навальным совпала по времени с тем, когда должна возобновиться достройка «Северного потока — 2». Но уже ставят вопрос о том, что запрет может дорого обойтись Германии.

До коллизий с Навальным самой большой угрозой «Северному потоку — 2» считались намерения США по расширению санкций к проекту. Их планируют принять в ноябре—декабре в оборонному бюджете США на следующий год. Санкции касаются всех видов судов, участвующих в проекте, страхующие и сертификационные организации и даже порты. Американские сенаторы даже писали письма в Германию, а Минфин США проводил видеоконференции с инвесторами проекта. Вашингтон пытался запугать европейцев будущими санкциями, однако вызвал обратную реакцию. Следом случилась история с Навальным.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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